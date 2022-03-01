Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek

01.03.2022 10:56
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Kamelyalı Kadın" prömiyerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Kamelyalı Kadın" prömiyerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'ın aynı adlı ilk romanından uyarlanan Kamelyalı Kadın balesi, 12 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Yazar Dumas'ın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait olan iki perdelik eserde, Alexandre Dumas (Oğul) rolüne ünlü balet Tan Sağtürk hayat verirken, "Marquerite Gautier" rolünü Laroslava Volkova ve Müge Öğüt, "Armand Duval" rolünü Tolga Burçak, "Kont de Varville" rolünü Cenk Şahinalp ve Ömer Erenler, "Baba Armand Duval" rolünü Ömer Erenler ve Mert Söylemez, "Olimpie" rolünü Burcu Bodur ve Melda Özkan, "Gaston" rolünü ise Evren İskender ve Okan Ünal sezon boyunca dönüşümlü olarak canlandıracak.

Antalya DOB orkestrasını şef Tolga Taviş ve şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği esere, soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Bilge Yılmaz da eşlik edecek.

Eserin müzikleri Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş besteleri de seçilerek Tolga Taviş tarafından hazırlanırken, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin eski Başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyacak.

Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

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Haşim İşcan, Antalya, Opera, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kamelyalı Kadın' balesini sahneleyecek - Son Dakika


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