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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek

13.01.2022 11:57
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalinin prömiyerini Cem İdiz'in besteleriyle 22 Ocak'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalinin prömiyerini Cem İdiz'in besteleriyle 22 Ocak'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem ve şef Hakan Kalkan sezon boyunca dönüşümlü yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlanıyor. Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde olarak sahnelenecek eserde "Kanlı Nigar"ı Semiha Boran ve Emel Öziş, "Hamdi"yi Fatih Şanal ve Ümit Tekinay, "Haydar"ı Toygarhan Atuner ve Taner Ölçen, "Şetaret"i Zişan Damcıoğlu ve Tuğba Kubilay, "Letafet"i Arzu Aydoğdumu ve Serap Işık, "Hüsrev"i Baha İşler ve Enis Ok, "Rumelili"yi Ercan Uğur ve Yalçın Ünsal, "Laz"ı Zafer İşgören ve Ferdi Uslu, "Acem"i Onur Alpaslan ve Baturalp Bilgili, "Ülfet"i Selin Telek ve Deniz Ünal, "Nefaset"i Gülçin Gültekin ve Selda Serdar, "Mahallenin Meraklısı"nı Ceren Aytekin ve Pınar Tekol, "Naci"yi Dağhan Ergün ve Mustafa Özşamlı, "İhtiyar" rolünü ise Emre Aytekin ve Engin Yaman sezon boyunca dönüşümlü olarak canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 22 ve 25 Ocak'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak gösterinin bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişiyor. Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Kanlı Nigar müzikalini sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi Kanlı Nigar müzikalini sahneleyecek

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Cem İdiz, Antalya, Opera, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek - Son Dakika
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