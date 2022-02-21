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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Çello Yıldızları (Alaturka)" konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Çello Yıldızları (Alaturka)" konseri

21.02.2022 18:24
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Çello Yıldızları (Alaturka)" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çello Yıldızları (Alaturka)"yı sahneye taşıyacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çello Yıldızları (Alaturka)"yı sahneye taşıyacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'ta özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkılacak.

Alaturka konsepti ile sahnelenecek "Çello Yıldızları" konserinde, soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, bas Taner Ölçen, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Ulutaş ve Mehmet Gökhan Bağcı yer alacak. Klarnet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine de sahne alacak.

Bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz ve Tolga Burçak dansları ile izleyicilere görsel şölen sunacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 20.00'de gerçekleştirilecek konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

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Antalya, Medine, Fırat, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Çello Yıldızları (Alaturka)' konseri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Çello Yıldızları (Alaturka)" konseri - Son Dakika
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