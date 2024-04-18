Antalya Devlet Opera ve Balesi \'Rapunzel\' Çocuk Operasını Sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Rapunzel" çocuk operasını sanatseverlerle buluşturdu.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, minikleri masallar dünyasında yolculuğa çıkaran "Rapunzel" operasının prömiyeri, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
Dünya çapında tanınan ve sevilen masallardan biri olan Rapunzel, Ahmet Sait Karabulut'un özel olarak bestelediği opera formatında sahneye konuldu.
Müzikal temalarıyla öne çıkan eserin yönetmenliğini Sabri Özmener üstlendi, metnini Zeynep Ergüven hazırladı.
Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten, koreografisi Kürşat Kılıç, ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor
Antalya DOB orkestrasını Ahmet Sait Karabulut'un yönettiği eserde, "Rapunzel" karakterini Betül Uzunoğlu Oruç, "Leo"yu M. Yusuf Yıldız, "Cadı"yı Seçil Fenercioğlu, "Mia"yı Ceren Tereci Aytekin, "Bıdık"ı Dağhan Ergün, "Karga"yı Engin Yaman ve "Pölsnderndorf Büyücüsü" rolünü Oya Vural canlandırdı.
Eser, 23 Nisan Salı saat 14.00'te ve 25 Nisan Perşembe saat 11.00'de de sahnelenecek.
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