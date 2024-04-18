Antalya Devlet Opera ve Balesi \'Rapunzel\' Çocuk Operasını Sahneledi

Burhaniye'de 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek

Burhaniye Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşku ile kutlanması için çeşitli etkinlikler planlandı. 23 Nisan Salı günü ilçede üç farklı noktada 'Çocuk Şenliği' düzenlenecek. Etkinlikler dahilinde çocuklar satranç turnuvasından tiyatroya, uçurtma şenliğinden gösterilere kadar birçok aktivite ile bayramlarını dolu dolu yaşayacaklar.