Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sevil Berberi" operasını sahneleyecek - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sevil Berberi" operasını sahneleyecek

17.03.2022 17:39
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sevil Berberi" operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) İtalya komik operasının şaheserlerinden kabul edilen, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) İtalya komik operasının şaheserlerinden kabul edilen, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten'in sahneye koyduğu Sevil Berberi, Gioacchino Rossini'nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera içinde dünya opera sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor.

Dünya komik opera sanatının en mükemmel örneği olarak nitelendirilen eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetiyor, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırdı.

Eğlenceli operada dekor Tayfun Çebi'ye, kostüm Nursun Ünlü'ye, koreografi Melda Özkan'a ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İki perdelik eserde "Figaro"yu Mehmet Ali Tutar, "Rosina"yı Seçil Eyilikeder, "Kont Almaviva"yı Devrim Demirel, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio" Umut Tarık Akça, "Berta"yı Gülçin Gültekin, "Fiorello" ve "Subay"ı Baturalp Bilgili, "Uşak"ı Vural Vursavaş, "Noter"i Berkan Balcı canlandıracak, Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer alacak.

İspanya'nın Sevilla kentinde 17. yüzyılda geçen eserde, Kont Almaviva'nın Madrid'de görüp aşık olduğu güzel Rosina için kente gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımlarıyla Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, servetine konmak için kadınla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

Opera, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 22 Mart'ta saat 20.00'de sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Sevil Berberi operasını sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sevil Berberi operasını sahneleyecek
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sevil Berberi operasını sahneleyecek

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Gioacchino Rossini, Antalya, İtalya, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Sevil Berberi' operasını sahneleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sevil Berberi" operasını sahneleyecek - Son Dakika
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