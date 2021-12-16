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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri

16.12.2021 10:25
Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Venera Ensemble" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, çello, arp ve şan üçlüsünün yer alacağı konserde, Barok çağı ve Fransız romantik dönemine ait eserler ile Anadolu'nun eşsiz parçalarını 3 kadın sanatçı seslendirecek.

Repertuvarını Serkan Akbıyık'ın düzenlediği konserde, Antalya DOB sanatçıları mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alacak.

Adını, Göbeklitepe'den Eski Yunan kültürüne Mezopotamya'dan Uzak Doğuya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden alan konser, 23 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

Haşim İşcan, Antalya, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesinden 'Venera Ensemble' konseri - Son Dakika


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