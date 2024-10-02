Antalya DOB'dan Gala Konser - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Antalya DOB'dan Gala Konser

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 5 Ekim'de Gala Konser ile yeni sezonu açacak.

02.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni sezon açılışında "Gala Konser" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre "Gala Konser", Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 5 Ekim'de saat 20.00'de sanatseverlerin beğenisini sunulacak.

Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart ve Pietro Mascagni gibi ünlü bestecilerin eserlerinden seçilen aryaların yer alacağı konserde, Antalya DOB Orkestrası'nı Orkestra Şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetecek.

Başkemancılığı Elvan Şekercioğlu'nun üsteleneceği konserde, solist sanatçılar soprano Sema Çavuşoğlu, Serap Demirhan ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Devrim Demirel ve Göksay Yaran, bariton Serhat Konukman ile bas Şafak Güç ve Engin Suna sahne alacak.

Konserin biletleri Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com" internet sitesinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, Etkinlik, antalya, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB'dan Gala Konser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
14:25 Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı
11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
08:02 İran’ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü İran'ın attığı Fettah-1 füzelerinden birisi MOSSAD karargahının yakınlarına düştü
02:22 İsrail durmadı Hizbullah’ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü İsrail durmadı! Hizbullah'ın kritik isimlerinden birini daha öldürdü
02:05 Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil Valilikler peş peşe duyurdu: 3 ilde okullar 1 gün tatil
00:17 İsrail’e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı
00:09 İran’ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu İran'ın füzeleri, çocukların ellerinde oyuncak oldu
23:23 İran’ın İsrail’e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 17:09:10. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya DOB'dan Gala Konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement