Bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz, Müge Öğüt ve Tolga Burçak da danslarıyla izleyicilere güzel bir gece yaşatacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirileceği konserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzosoprano Medine Tuganova, bas Taner Ölçen, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Ulutaş ve Gökhan Bağcı, klarnet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alacak.

Kaynak: AA

Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya haberi! Antalya'da 'Çello Yıldızları' konseri düzenlenecek - Son Dakika

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