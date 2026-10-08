Antalya Korkuteli Kaymakamı Onur Yılmazer, din görevlileriyle kahvaltıda buluştu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Program, birlik ve beraberlik mesajlarının ardından yapılan duayla sona erdi.

İlçedeki programa, Korkuteli Kaymakamı Onur Yılmazer, Sağlık İlçe Müdürü Dr. Seda Yılmazer, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, vaizler, daire personeli, imam hatip ve müezzinler, Kur'an kursu öğreticileri ile emekli din görevlileri katıldı.

etkinlikte konuşan Korkuteli Kaymakamı Onur Yılmazer din görevlileriyle kahvaltı sofrasında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Çayımızı, sohbetimizi ve gönülden muhabbetimizi paylaşmak için buluştuk. Camilerimizde, mahallelerimizde ve hayatımızın pek çok anında yanımızda olan din görevlilerimizin emekleri bizler için çok kıymetli. Birlik ve beraberliğimize katkı sunan, güzel sözleriyle gönüllere dokunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.