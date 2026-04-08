Antalya'nın Eserleri TRT Repertuvarında

08.04.2026 14:51
Konyaaltı, 'Feslikan Zeybeği' ve 'Gelin Oynar Çandır Oyun Havası' ile TRT repertuvarında.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin yerel anlatılarından ilhamla hazırlanan "Feslikan Zeybeği" ile "Gelin Oynar Çandır Oyun Havası" TRT repertuvarına alındı.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Belediyesi'nde Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan sanatçı İlke Türkdoğan'ın, Konyaaltı'nın geçmişine ait hikayelerden derleyip bestelediği iki türkü, TRT repertuvarına alındı.

Türkdoğan, eserlerin ortaya çıkış sürecinde bölgenin sözlü tarihinden yararlandıklarını belirtti ve Feslikan isminin hikayesini Halk Oyunları Topluluğu Öğretmeni Mehmet Bağcı ile önceki dönem meclis üyesi Nail Avcı'dan dinlediklerini söyledi. Anlatılan aşk hikayesinin kendisini etkilediğini ve bu doğrultuda zeybek formunda bir melodi oluşturduğunu, sözleri de bu melodi üzerine yazdığını ifade etti.

Kalıcı eserler ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Türkdoğan, "İnsanların hem kültürlerine hem de hayatlarına dokunabilecek işler yapmaya çalışıyoruz. Çok büyük paralar harcayıp göstermelik etkinlikler yapmak yerine nesilden nesile aktarılan eserler ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

Feslikan Zeybeği ve Çandır Oyun Havası'nı notalarıyla birlikte TRT'ye gönderdiklerini açıklayan Türkdoğan, TRT Repertuvar Kurulu'nun incelemelerinin ardından olumlu yanıt aldıklarını bildirdi.

Eserlerin tüm TRT kanallarında, radyolarında, korolarında ve konservatuvarlarında Antalya türküsü olarak seslendirilebileceğini, radyolardan istek yapılabileceğini söyleyen Türkdoğan, vatandaşların eserleri müzik yayını yapan internet sağlayıcıları, sosyal medya platformları ve radyolardan dinleyebileceğini de dile getirdi.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
