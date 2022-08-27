Kaş'taki Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl alternatif turizm rotası oldu - Son Dakika
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Kaş'taki Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl alternatif turizm rotası oldu

27.08.2022 11:07
Kaş'taki Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl alternatif turizm rotası oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve Batı Torosların ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın eteklerindeki Uçarsu Şelalesi ile Yeşilgöl, doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve Batı Torosların ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın eteklerindeki Uçarsu Şelalesi ile Yeşilgöl, doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarının dikkatini çekiyor.

1800 metre rakımdaki Akdağ'ın yamaçlarından eriyen kar sularının beslediği krater gölü Yeşilgöl, soğuk suyu ile yazın sıcağından bunalanlara alternatif sunuyor. Gömbe Ovası'na doğru akan toplam alanı 50 dekar olan göl, yeşilin tüm tonlarını barındıran rengiyle ilgi görüyor.

Yeşilgöl'den aşağı doğru akan suyun bir kısmı Kaş, Elmalı ve Demre'nin bazı mahallelerinde içme suyu ihtiyacını karşılarken bir bölümü de Gömbe ve Elmalı ovalarındaki meyve bahçelerine hayat veriyor.

Akdağ'ın eteklerindeki ikinci doğal güzellik ise Uçarsu Şelalesi. Göl yakınındaki Uçarsu Şelalesinin 60 metre yükseklikten kan suyu Gömbe Ovası'na dökülüyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruyan Uçarsu, bu yıl etkili olan yağışlarla eski canlı görüntüsüne kavuştu.

Doğal coğrafi dokuyu turizme kazandırmak amacıyla Kaş Belediyesince Gömbe Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi hayata geçirildi.

Bölgeyi turizme kazandırmak için yatırım yapılıyor

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, bölgenin tanınırlığı arttıkça ziyaretçi sayısının da arttığını söyledi.

Bölgeyi alternatif turizme dahil etmek amacıyla önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Ulutaş, Gömbe Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında panayır alanı yaptıklarını belirtti.

Bölgede peyzaj düzenlemeleri yaptıklarını anlatan Ulutaş, araç yolu zeminini yeniden düzenlediklerini, refüj ve kaldırım çalışmasıyla bölgeye ulaşımı kolaylaştırdıklarını dile getirdi.

Yeni yatırımlarla bölgeye daha fazla yerli ve yabancı turist beklediklerini vurgulayan Ulutaş, "Gömbe'ye gelenler, nezih ve doğa ile iç içe bir ortamda tatil yapabiliyor. Gömbe'mizin çehresini değiştirmeye, ihtiyaçlarını, hizmetlerini kazandırmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da Gömbeli hemşehrilerimizi mutlu edebilmenin gayreti içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Bölgeyi ziyaret eden Salih Demirci de geçen yıl kuruyan Uçarsu Şelalesi'nin bu yıl eski görüntüsüne kavuştuğunu söyledi.

Burada eşsiz bir güzelliğin hakim olduğuna dikkati çeken Demirci, doğaseverlerin kilometrelerce öteden bu suyun akışını görmek için Gömbe Yaylası'na geldiğini aktardı.

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Kaynak: AA

Antalya, Akdağ, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kaş'taki Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl alternatif turizm rotası oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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