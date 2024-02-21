Antalya Saat Kulesi Restorasyonu Tamamlandı

Tarihi Saat Kulesi, saatine kavuştu
Saat mekanizması, 4 kadranı vinç yardımıyla kuleye çıkarılıp monte edildi
1985 yılında kaybolan saatlerinde ikizi, Saat Kulesi'ne takıldı
Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram:
"Üç etapta toplam olarak bugüne kadar 3 milyon 600 bin TL bir ödenek harcandı"
" Bugün artık o saatin bir ikizi, eş değeri, aynı karakteri, aynı özgün malzemeyle yapılmış bir saat mekanizması ve kadranı buraya yerleştirildi"
ANTALYA - Turizm kenti Antalya'nın en önemli tarihi sembollerinden Saat Kulesi'nde 3 yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. 1985 yılında kaybolan orijinal saatin ikizi, Saat Kulesi'ne takıldı. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, "Bugün artık o saatin bir ikizi, eş değeri, aynı karakteri, aynı özgün malzemeyle yapılmış bir saat mekanizması ve kadranı buraya yerleştirildi" dedi.
Antalya'nın en önemli sembollerinden Helenistik döneme tarihlenen ve burçlar üzerinde yer alan, kule kısmı Bizans döneminde yapılan, 1900'lü yılların başında 2. Abdülhamid döneminde Saat Kulesi olarak inşa edilen yapıda 3 yıldır süren restorasyon çalışmaları sona erdi. Yapılan çalışmalarda kuledeki saatlerin orijinal değil plastik çıkmasının ardından Antalya Valiliği, orijinal saatlerin bulunması için araştırma başlattı. Orijinal saatlerin 1985 yılında kaybolmuş olabileceği değerlendirilirken, o dönem yerine takılan saatlerin de plastik olduğu belirlendi. Yapılan saha taramasının ardından Saat Kulesi'nde kaybolan saat mekanizmasının ikizi İstanbul'da bir koleksiyonerde bulundu. İrtibata geçilmesinin ardından mekanizma sponsorluk yöntemiyle koleksiyonerden alındı. Saatin onarımı ise 'Saat Doktoru' olarak bilinen Recep Gürgen tarafından yapıldı. Saatin mekanizması ve kulenin dört cephesinde yer alacak 4 kadranı, bugün vinç yardımıyla çıkartılarak yerlerine monte edildi. Saatin ilerleyen günlerde tamamının çalışır vaziyette olacağı ve açılışının yapılacağı bildirildi.
"Önümüzdeki günler içerisinde bir açılış planlanacak"
Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram Saat Kulesi'nde yaklaşık 3 yıldır hummalı bir restorasyon çalışmasının gerçekleştirildiğini bildirdi. Çalışmaların proje çalışmaları, restorasyon ve saat kadranının yerleştirilmesi olmak üzere 3 etapta yürütüldüğünü aktaran Karabayram, "Bu kapsamda 2023 ve 2024 yılında başlayan üçüncü etaptaki çalışmalarımız sonlandı. Şuan saat mekanizması yukarıya taşındı ve kadranlar bir bir yerleştirilmeye başlandı. Antalya'mıza hayırlı olur inşallah. Önümüzdeki günler içerisinde burada bir açılış planlanacak" diye konuştu.
Karabayram, geçmişten bugüne saat kulesine büyük emeklerin olduğunun altını çizerek, "Başta valimiz Hulusi Şahin ve tüm geçmişteki valilerimiz, saat kulesini hep sahiplendiler. Bu sahiplenme hem Antalya ve Kaleiçi'ne büyük değer katıyor" dedi.
"3 etap maliyeti 3 milyon 600 bin TL oldu"
Saatin 1985'li yıllarda ortadan kaybolduğunu belirten Karabayram, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu saat 1985'li yıllarda ortadan yok oluyor ama bugün artık o saatin bir ikizi, eş değeri, aynı karakter, aynı özgün malzemeyle yapılmış bir saat mekanizması ve kadranı buraya yerleştirildi. Bu işin üstadı Recep Gürgen Bey, bizzat bir zanaatkar olarak işin başından sonuna kadar yer aldı. Üç etapta toplam olarak bugüne kadar 3 milyon 600 bin TL bir ödenek harcandı. Bunların tamamı Valiliğimiz katkı paylarından destek verildi. En önemli konulardan biriyse, saat kulemiz Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün teknik elemanlarının denetimi doğrultusunda yapıldı. Temel katmanından üst katmanına kadar restorasyonundan statiğine kadar Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün inşaat mühendisi, mimar ve teknik elemanları görev aldılar."
"1-2 gün içerisinde tamamıyla çalışır hale gelecek"
Sat doktoru olarak bilinen Recep Gürgen ise, 2022 yılında Antalya'ya davet edildiğinde saatin yerinde olmadığını ve orijinal makinesinin peşine düştüklerini söyledi. Bunun üzerine benzeri bir makine temin ettiklerini aktaran Gürgen, "Aynı dönemin başka bir kuleye ait bir makineyi, kulemize göre Ar-Ge çalışması yaparak günümüze göre uyarladık. Kadran ve diğer bütün bilgiler kurul tarafından onaylanarak günümüze kadar geldi. 1-2 gün içerisinde tamamıyla çalışır hale gelecek" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya Saat Kulesi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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