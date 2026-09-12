Antalya\'ya gelen üniversitelilere otogar ve havalimanında karşılama

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, üniversite eğitimi için Antalya'ya gelen öğrencileri otogar ve havalimanında karşılayarak servis araçlarıyla KYK yurtlarına ulaştırdı. Akdeniz Üniversitesine yatay geçiş yapan Beyazıt Şimşek, "Nasıl gideceğimi düşünüyordum, bu çok rahatlattı. Antalya hayalimdi" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından üniversite eğitimi için Antalya'ya gelen öğrenciler otogar ve havalimanında karşılandı. Öğrenciler ve aileleri, servis araçlarıyla kalacakları KYK yurtlarına götürüldü. Geçmiş yıllarda da gerçekleştirilen uygulama, öğrencilerin yurtlarına ulaşımını kolaylaştırmak ve eşyalarının taşınmasına yardımcı olmak amacıyla bu yıl da devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler tarafından karşılanan öğrencilerin bavullarının taşınmasına yardımcı olundu. Kurulan stantlarda öğrencilere ve ailelerine çeşitli ikramlar sunuldu.

"Antalya hayalimdi"

Adnan Menderes Üniversitesinden Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümüne yatay geçiş yapan Beyazıt Şimşek, "Bizi karşıladılar, 'Gideceğiniz yere kadar götürelim' dediler. Bu uygulama bilen bilmeyen ya da otobüs kartı olmayan herkes için çok güzel bir uygulama. Öncelikle şehre yeni gelenler için. Çok şaşırdım, böyle bir şey beklemiyordum. Nasıl gideceğimi düşünüyordum, bu çok rahatlattı. Antalya hayalimdi" dedi.

"Yeni geldikleri şehirde kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise uygulamanın bütün şehirlerde gerçekleştirildiğini belirterek, "Gençlik ve Spor il müdürlükleri olarak bütün şehirlerimizde üniversiteye yeni başlayan gençlerimizi otogarlarda ve havalimanlarında karşılıyoruz. Onlardan birkaç yıl önce aynı süreci yaşamış gönüllü abla ve ağabeylerimiz, liderlerimiz ve antrenörlerimiz, gençlere kendi araçlarımızla kalacakları yurtlara kadar eşlik ediyor. Burada onları nöbetçi memurlarımızla buluşturuyor, ardından yükseköğrenim hayatları boyunca kalacakları, her ayrıntısı düşünülerek hazırlanmış yeni yuvalarına yerleştiriyoruz" diye konuştu.

Gençlerin yanı sıra ailelerin de tedirginlik yaşamamalarını istediklerini aktaran Gürhan, "Gençlerin ve ailelerinin yüzündeki mutluluğu görüyorsunuz. Çocuklarıyla birlikte gelen anne ve babaların otogara indiklerinde tedirginlik yaşamamalarını, sağa sola bakıp 'Nereye geldik, ne yapacağız?' diye düşünmemelerini istiyoruz. Gençlerimizi bu şehre otobüsle ya da uçakla ilk ayak bastıkları andan itibaren gönüllü arkadaşlarımızla karşılıyor, büyük bir heyecanla yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Çocuklar da aileler de çok mutlu. Bir annemiz az önce, 'Böyle olduğunu bilseydim bu kadar yolu gelmez, çocuğumu arabaya bindirip size gönderirdim' dedi" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın uzun süredir devam ettiğini belirten Gürhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün il müdürlüklerimiz yıllardır bu hizmeti büyük bir heyecan ve şevkle sürdürüyor. Bazı aileler uygulamadan haberdar olmayabiliyor veya sosyal medya hesaplarımızı takip etmemiş olabiliyor. Bizim için önemli olan anne ve babaların duasını almak, gençlerin yeni geldikleri şehirde kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak. Hedefimiz, onları ilk andan itibaren sıcaklıkla karşılamak, öğrenim hayatları boyunca aile ve yuva konforuna en yakın şekilde kalabilecekleri yurtlarımızda ağırlamak ve vatana, millete hayırlı bireyler olarak ailelerine uğurlamak."