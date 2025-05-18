Antalyalılar Aile Haftası'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalyalılar Aile Haftası'nı Coşkuyla Kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Aile Haftası'nı Konyaaltı Sahili'nde düzenlediği şenlikle kutladı. Çeşitli etkinlikler ve bilgilendirici söyleşilerle ailelerin bir araya geldiği etkinlikte, çocuklar için eğlenceli aktiviteler de yer aldı.

18.05.2025 15:38
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Antalyalılar Aile Haftası'nı şenlikle kutladı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Aile Haftası'nı, Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı'nda gerçekleştirdiği şenlikle kutladı. Söyleşi programları, çocuklara yönelik spor ve oyun alanları, bando gösterileri, zumba gösterileri ile sıfır atık atölyelerinin yer aldığı şenliğe katılan aileler coşkulu görüntüler sergiledi.

Antalyalılar, Dünya Aile Haftası'nı Konyaaltı Sahili Olbia Kent Meydanı'nda düzenlenen Aile Şenliği ile kutladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, gün boyu süren renkli etkinliklerle bu önemli günde aileleri buluşturdu. Şenlikte, ailelerin güzel vakit geçirebilmeleri adına birbirinden eğlenceli ve eğitici programlar düzenlendi. Aileler için çiçek dikim atölyesi, yaratıcı drama atölyesi, keçe atölyesi, mandala atölyesi ve kokulu taş atölyesinin yanı sıra çocukları ile de eğlenebilecekleri spor alanları, yüz boyama etkinlikleri, izcilik etkinlikleri de programda yerini aldı.

Aileleri bilinçlendiren söyleşiler

Ailelerin bilinçlenmesine katkı sağlayacak özel söyleşilerin de bulunduğu şenlikte uzman konuşmacılar da yer aldı. Söyleşilerde aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim kurmanın yolları ve empati temelli ilişkiler, "Teknoloji Bağımlılığı" söyleşisinde çocuklar ve gençlerde dijital bağımlılığın etkileri ve ebeveynlerin alabileceği önlemler, "Ailede Sevgi Dili" söyleşisinde aile içinde sevgi, saygı ve anlayış temelli bir dilin nasıl kurulabileceği uzman görüşleriyle anlatıldı. Ayrıca "Psikanalitik ve Gelişimsel Açıdan Oyun" söyleşisinde de oyunun çocuğun gelişimindeki rolü, anne-baba etkileşiminde oyun temelli yaklaşımlar paylaşıldı. "Özel Gereksinimli Çocukların Aileleri Olmak" konulu söyleşide ise bu özel süreci yaşayan ailelere yönelik psikososyal destek ve dayanışma yolları ele alınırken, söyleşiler gün boyu devam sürdü.

"Ailelerimizin yanındayız"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı, ailelerin her ferdine özel olarak önemli programlar düzenlediklerini söyledi. Küçüksarı, "Çocukların dahil olabileceği keçe, mandala, kokulu taş atölyeleri vardı. Ayrıca bir eğitim çadırı oluşturduk. Aile söyleşilerimiz vardı. Birçok önemli konuda bilgilendirme sağladık. Güzel bir gün geçirdik. Aileler çok keyifli. Özellikle çocuklar çok mutlu. Birlikte kaliteli vakit geçirmek için bir fırsat oluşmuş oldu. Ayrıca kadın kooperatiflerinin de el emeği ürünleri burada satış stantlarımız da yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her birimimizle ailelerimizin yanındayız" diye konuştu. Eşi ve çocuklarıyla geldiğini söyleyen Zafer Doygun ise, "Burası vakit geçirmek için ideal bir yer. Hepimiz çok eğleniyoruz. Tüm günü burada geçirmek bize iyi geldi. Ailelerin bir arada olması ve etkinliğin kalabalık olması keyifli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalyalılar Aile Haftası'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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