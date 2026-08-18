Antandros\'ta Geç Antik Çağ Kilisesi Kazısı Devam Ediyor

Antandros Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, 2026 kazı sezonunda çalışmaların ağırlıklı olarak Geç Antik Çağ'a ait büyük bir kilise yapısında sürdürüldüğünü açıkladı. Antandros'un piskoposluk merkezi olduğuna dikkat çeken Polat, yapının bölgenin en önemli erken dönem kiliselerinden biri olabileceğini söyledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Antandros Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Antandros Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, bu yılki çalışmaların odak noktasını 2024 yılında kazılmaya başlanan kilise yapısının oluşturduğunu belirtti.

Kazı sezonuna 22 Haziran'da başladıklarını ifade eden Polat, erken başlangıcın nedenlerinden birinin Antandros Antik Festivali olduğunu söyledi. Festivalin Antandros'un ve bölgenin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Polat, çalışmaların şimdi büyük ölçüde kilise yapısının ortaya çıkarılmasına yoğunlaştığını kaydetti.

Milattan sonra 5. yüzyılın başlarında inşa edildiği değerlendirilen kilisenin, 7. yüzyılda yaşanan Arap akınları sonrasında terk edilmiş olabileceğini belirten Polat, yapının bugüne kadar büyük ölçüde özgün planını koruduğunu söyledi.

Kilisenin şu ana kadar ortaya çıkarılan bölümünün 17 metre genişliğinde olduğunu ifade eden Polat, doğu kısmına henüz ulaşılamadığı için tam uzunluğunun bilinmediğini ancak oldukça büyük bir yapı ile karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Kazılarda ortaya çıkarılan mozaikler üzerinde yer alan kitabelerden, yapının cemaat tarafından yaptırıldığının ve mozaiklerin Kandidos isimli bir kişi tarafından finanse edildiğinin anlaşıldığını belirten Polat, mozaiklerin üzerinde yaklaşık 10 santimetrelik bir yangın tabakasına rastlandığını ve yapının büyük bir yangınla kullanım dışı kalmış olabileceğini ifade etti.

Duvarlarında freskler bulunan kilisede panel ve bitkisel bezeme örneklerinin de ortaya çıkarıldığını belirten Polat, granitten yapılan sütunların büyüklüğünün yapının anıtsal niteliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Antandros'un tarihi kaynaklarda Efes Başpiskoposluğu'na bağlı bir piskoposluk merkezi olarak geçtiğini hatırlatan Polat, ortaya çıkarılan yapının Antandros'un ilk ve en önemli kiliselerinden biri olabileceğini kaydetti.