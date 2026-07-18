Yarım asırlık antika koleksiyonu tarihi konakta sergileniyor - Son Dakika
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Yarım asırlık antika koleksiyonu tarihi konakta sergileniyor

Yarım asırlık antika koleksiyonu tarihi konakta sergileniyor
18.07.2026 11:19
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Mersin'de Eyüphan Eyüboğlu, annesinin pul hediyesiyle başladığı antika merakıyla 50 yılda 40 bin parça topladı. Koleksiyonunu 3 katlı tarihi konakta sergileyerek ziyaretçilere geçmişe yolculuk sunuyor.

Mersin'de annesinin hediyesiyle antikaya merak salan Eyüphan Eyüboğlu, yarım asırdır biriktirdiği koleksiyonunu 3 katlı tarihi konakta sergiliyor.

Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Eyüboğlu, lise yıllarında annesinin pul hediyesiyle antika eşya toplamaya başladı.

Her geçen gün antika eşyalara ilgisi daha da artan Eyüboğlu, aradan geçen sürede radyodan gramofona, daktilodan dikiş makinesine ve kartpostallara kadar 40 bini aşkın parça topladı.

Uzun yıllardır işlettiği tuğla fabrikasını satıp emekliye ayrılan Eyüboğlu, koleksiyon tutkusunu daha geniş bir alanda göstermek için 2021'de Şehitkerim Mahallesi'ndeki 3 katlı tarihi konağı satın aldı.

Eyüboğlu, yenileme çalışmalarının ardından 50 yıldır biriktirdiği koleksiyonu konağa taşıyarak 2023'te tarihi binayı sanat galerisine dönüştürdü.

Koleksiyon meraklılarının gezebildiği binada, pul, radyo, gramofon, fonograf, laterna, saat, gaz lambası, teyp, daktilo, anahtarlık, rozet ve kartpostal gibi çok sayıda eşya yer alıyor.

Eyüphan Eyüboğlu, AA muhabirine, annesinin hediye ettiği pul sayesinde hayatının değiştiğini söyledi.

Antika merakının zamanla yaşam biçimine dönüştüğünü anlatan Eyüboğlu, "En eski ürünüm 136 yıllık kağıt laterna. Koleksiyonumda 133 yıllık tutya laterna, 1902 ve 1905 model fonograf da var. Bunların hepsi çalışan ve dinlenebilen modeller." dedi.

"Gelen insanlar 'Bizde bu vardı.' diyerek duygulanıyor"

Eyüboğlu, kendisi gibi antika tutkunlarının sık sık koleksiyonu incelemeye geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt dışından gelenler daha fazla oluyor. Buraya gelen, zaman tüneli gibi geçmişe dönebiliyor. Ziyarete gelen yaşlı insanlar 'Bizde bu vardı.' diyerek duygulanıyor. Bana hediye edilen ürünlere etiket vurarak sergiye sunuyorum. O kişilerin isimlerini yaşatıyorum. Bu binanın ilk katını kafe, diğer iki katını sergi salonu olarak kullanıyoruz. Ziyaretçileri bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yarım asırlık antika koleksiyonu tarihi konakta sergileniyor - Son Dakika

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