Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış sergisi Doha'da açıldı

Kültür Sanat

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı.

Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükelçi Göksu, burada yaptığı konuşmada, usta fotoğrafçının mesleğinde bir dünya markası olduğunu belirterek "Kendisinin hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz" dedi.

Şeyha Meryem Al Sani de serginin özel bir işbirliği sonucu Doha'ya getirildiğini vurgulayarak, "Bu sergi, Ara Güler Müzesi, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Katar Müzeleri arasındaki özel bir işbirliğinin sonucudur. Bu ortaklık sadece bilgi ve kaynaklarımızı paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihi bir fotoğrafçının eserlerine taze bir gözle bakmamızı sağlıyor. Bu sergi aracılığıyla ziyaretçileri, fotoğrafın zamana meydan okuyan gücü ile kültürler ve çağlar arasında köprü kurma özelliğini keşfetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi'nin kurucusu olan Doğuş Grubu'nun Sanat Danışmanı Çağla Saraç ise "Ünlü foto muhabiri Ara Güler'i geniş bir kesime ulaştırırken, mirasını da gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ara Güler'in eserlerinin ve arşivlerimizden derlenen objelerin yer aldığı bu sergiyi Katar'da sergilemekten dolayı gururluyuz" şeklinde konuştu.

Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi de serginin Doha'ya getirilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi

Sergi sanatçının İstanbulluları tasvir eden ve tarihi simgelerini ortaya çıkaran eserlerine kapsamlı bir genel bakış sunuyor. Ayrıca sergide 155 fotoğrafın yanı sıra İstanbul'daki Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezine ait çok sayıda yazışma, fotoğraf makinesi ve hatıra eşyası yer alıyor.

Sergi 4 bölümden oluşuyor. İlk bölümü olan "İstanbul fotoğrafları", ziyaretçileri; Türkiye'nin zengin arkeolojik miras alanlarında kültürel ve tarihi bir yolculuğa çıkarıyor ve 20. yüzyılın ünlü isimlerinin portrelerine de yer veriyor.

"Zamansız Kumaş" başlıklı ikinci bölümde ise Ara Güler'in İstanbul'un en sevdiği yollarından çektiği, en ünlü fotoğrafları, tarihi eserlerle süslenmiş bir fon ve şehir mimarisi estetiğiyle birlikte sunuluyor. Tarihi İstanbul manzaralarının da sergilendiği bu bölümde, şehrin Doğu ile Batı arasında bir buluşma yeri olarak rolünü vurguluyor.

"Geçmişten Yankılar" bölümünde de Güler'in tarihi belgelemeye olan tutkusunu vurgulayarak; antik eserlere olan ilgisini gösteriyor. Neolitik Çağ'dan Osmanlı dönemine kadar Türkiye'deki tarihi mekanları gösteren bir grup fotoğraf bulunuyor.

"İyi Dostlukta" bölümünde ise Güler'in dönemin önemli yazar, sanatçı, siyasetçi, filozof ve diğer önemli isimlerinin çektiği ünlü portreleri yer alıyor.

Ayrıca sergide, Ara Güler'in yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği "Kahramanın Sonu" (1973 - 1975) belgeseli ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

"Ara Güler'in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Doha İslam Eserleri Müzesi'nde 9 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Deklanşörüyle zamanı durduran foto muhabiri: Ara Güler

İstanbul'da 1928 yılında doğan Güler, foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının hem ulusal hem de uluslararası alandaki en önemli isimleri arasında yer alıyor.

70 yıla yayılan bir kariyere sahip olan Güler'in eserleri hem Türkiye hem de dünyada takip ediliyor.

2011 yılında Kültür Sanat Büyük Ödülü verilen duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 2018 yılında yaşamını yitirmişti.