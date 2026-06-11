Araç\'ta Üniversite Öğrencilerine Tarih ve Doğa Gezisi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde üniversite öğrencileri, eğitim gördükleri ilçenin tarihi, turistik ve kültürel yerlerini ziyaret ederek tanıma imkanı buldu.

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri için eğitim gördükleri için eğitim gördükleri ilçeyi tanımaları amacıya gezi düzenlendi. Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, düzenlenen gezide Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal koordinesinde, teorik olarak derslerde öğrendiklerini doğada uygulamalı olarak görme imkanı buldu. Yüksek katılımın olduğu gezi çerçevesinde ilk olarak Araç ilçesinin milli mücadele ruhunu yansıtan Araç Harp Müzesi ziyaret edildi. Ziyarette Kıbrıs Gazisi olan Araç Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Hepcan, Harp Müzesi hakkında bilgiler verdi.

Şehir turu ile devam eden gezi kapsamında öğrenciler, Araç Kalesi, Kötürüm Beyazıt Camii ve bölgenin sosyal tarihini simgeleyen Vakıflar Hamamı'nı da gezdi. Öğrencilere tarihi binaların mimari mirası hakkında detaylı bilgiler verildi. Öğrenciler daha sonra Kaya Mezarları'nı gezdi.

Kültürel turun ardından doğa gezisi yapan öğrencilere Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal tarafından bölgenin yaban hayatı ve bitki örtüsü anlatıldı. Doğa turizminin potansiyeli ve yaban hayatının korunarak ekonomiye kazandırılması konularında stratejik bilgiler aktarılan öğrenciler öğrenciler doğada ilkyardım uygulamalarını da öğrendi.

Geziyle ilgili bilgi veren Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Öğrencilerimize sadece kitaplardaki bilgileri değil, doğanın gerçeklerini ve zorluklarıyla nasıl başa çıkacaklarını öğretiyoruz. Dersler masa başında, dört duvar arasında değil, sahada ve uygulamanın içinde olur. Bugün öğrencilerimizle tam da bu felsefeyle arazideydik. Sınıf ortamından çıkıp doğanın kalbine daldık. Benim görüşüm her zaman net. Gerçek öğrenme, teorinin pratikle buluştuğu o tozlu patikalarda gerçekleşir. Gençlerin sahadaki enerjisi ve yoğun katılımı ise doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtıdır. Yaban hayatı ve av turizmi alanında donanımlı, sahayı tanıyan uzmanlar yetiştirmek en büyük hedefimiz" dedi.

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencisi Hasan Uğurlu ise geziden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Araç ilçesinin tarihi ve kültürel yerlerini gezdiklerini belirterek, ilçede bulunan hamamı ziyaret ettiklerini söyledi.

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü öğrencisi Zeynep Yeniyayla da, "Buraların turizme kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bize imkan sağladığı için de Hikmet Haberal hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU