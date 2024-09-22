Ardahan'da Doğa Yürüyüşü Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ardahan'da Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Ardahan\'da Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Vali Çiçek, doğa turizmi için yürüyüş düzenlendi; Posof'un doğal güzellikleri tanıtıldı.

22.09.2024 15:47
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Ardahan'da doğa turizmine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek'in de katıldığı yürüyüş, Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde başladı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünün organizesinde gerçekleşen yürüyüş, Çambeli ve Yurtbekler köyleri arasında 4,5 kilometrelik alanda tamamlandı.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşün, "tabiat turizmi etkinlikleri" kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Ardahan'ın kış turizminde olduğu gibi yaz turizmi açısından da önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bugünkü etkinliğimiz de bu amaçla yapıldı, kentimizin doğal güzelliklerini tanımak adına önemli bir fırsat. Kırsal turizmin bir parçası olan doğa yürüyüşü etkinliği konusunda farkındalık oluşturmak için buluştuk. İlimizin her noktası ayrı bir güzelliği barındırıyor. Gerek coğrafi yapısı gerek doğal güzellikleri ile güzide ilçemiz Posof'ta yeşilin her tonunu bu mevsimde görmemiz mümkün."

Çiçek, yeşil doğayı seven ve merak edenleri Ardahan'a davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ardahan'da Doğa Yürüyüşü Etkinliği - Son Dakika

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