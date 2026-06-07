Ardahan'da Fotoğraf Eğitimi Saha Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da Fotoğraf Eğitimi Saha Çalışması

07.06.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kursiyerler, Alköy köyünde doğa ve portre fotoğrafçılığı yaparak yerel güzellikleri kaydetti.

Ardahan Üniversitesi bünyesinde düzenlenen uygulamalı fotoğraf eğitimine katılan kursiyerler, Posof ilçesine bağlı Alköy köyünde doğa, tarih ve portre fotoğrafçılığı çalışması gerçekleştirdi.

Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜSEM) tarafından düzenlenen "Uygulamalı Fotoğraf Eğitimi" kapsamında kursiyerler, Posof'un Alköy köyünde saha çalışmasına katıldı.

Kursiyerler, köyün tarihi dokusu ve doğal güzelliklerini fotoğraflarken yöre sakinlerinin de portre çekimleri yaptı.

Uygulamalı eğitim kapsamında fotoğraf tekniklerini sahada kullanma fırsatı bulan kursiyerler, bölgenin kültürel ve doğal değerlerini kayıt altına aldı.

Kursiyerlerle bir araya gelen Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, AA muhabirine, bölgenin önemli doğal ve kültürel değerlere sahip olduğunu söyledi.

Aslen Alköylü olduğunu ve köyün tanıtımına katkı sunmak istediklerini ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Doğup büyüdüğüm bu köyün güzelliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla kayıt altına almak ve gençlerimize tanıtmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Alköy, doğal zenginlikleri, tarihi dokusu ve insan hikayeleriyle keşfedilmeyi hak eden özel yerlerden biridir. Bu tür etkinliklerle hem kültürel mirasımıza sahip çıkıyor hem de öğrencilerimizin yaşadıkları coğrafyayı daha yakından tanımalarını sağlıyoruz."

Kurs eğitmeni Gürhan Çopur da eğitim programı kapsamında düzenlenen saha çalışmalarından birini Posof'ta gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu hafta Posof'un Alköy köyünü tercih ettik. Köyün tarihi yapısı, doğal güzellikleri ve insan hikayeleri fotoğraf açısından oldukça zengin bir içerik sunuyor. Kursiyerlerimiz öğrendikleri teknikleri sahada uygulama imkanı buldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ardahan, Kültür, Eğitim, Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ardahan'da Fotoğraf Eğitimi Saha Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
10:08
Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı Son mesajı “korkuyorum“ olmuş
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı "korkuyorum" olmuş
10:04
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:27:50. #7.12#
SON DAKİKA: Ardahan'da Fotoğraf Eğitimi Saha Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.