Ardahan'da nesli tehlike altında bulunan iki vaşağın görüntüsü fotokapanla kaydedildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ardahan'da nesli tehlike altında bulunan iki vaşağın görüntüsü fotokapanla kaydedildi

Ardahan\'da nesli tehlike altında bulunan iki vaşağın görüntüsü fotokapanla kaydedildi

Ardahan'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, nesli tehlike altında olan iki vaşağın fotokapanlarla görüntüsü kaydedildi. Vaşaklar, Sarıçam Ormanları'ndan oluşan farklı alanlarda tespit edildi ancak daha sonra gözden kayboldu.

15.02.2024 11:43
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Ardahan'da nesli tehlike altında bulunan iki vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve tür tespitine yönelik, Sarıçam Ormanları'ndan oluşan kentteki farklı alanlara fotokapan kuruldu.

Fotokapana, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin "kırmızı listesinde" nesli tehlike altında bulunan ve birinci derece koruma altında olan vaşakların görüntüsü takıldı.

Görüntüde ormanlık alanda dolaşan vaşaklar bir süre sonra gözden kayboluyor.

Kaynak: AA

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