Ardahan'daki Şeytan Kalesi restorasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ardahan'daki Şeytan Kalesi restorasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi

Ardahan\'daki Şeytan Kalesi restorasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda bulunan tarihi Şeytan Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi. Kale, restorasyon projesiyle turizme kazandırılacak ve bölgedeki doğal güzelliklerle birlikte ziyaretçilere sunulacak. Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Suat Vural, kaleyi Urartu kalelerine benzeten mimari özelliklerinin olduğunu belirtti ve tarihi gelişmelerden etkilendiğini söyledi.

11.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi Şeytan Kalesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesinin ardından restorasyonu için proje hazırlandı.

Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kale, kanyonun ortasındaki sarp kayalıkların üzerindeki konumuyla dikkati çekiyor.

Gizli giriş kapısı bulunan kale, farklı manzarasıyla yazın olduğu gibi kışın da ziyaretçi ağırlıyor.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği noktalar arasında yer alan kalenin çevresindeki kanyonlar, dağcıların da rotası arasında bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, Şeytan Kalesi'nin bölge turizmi açısından son derece önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu potansiyeli değerlendirmek için Vali Hayrettin Çiçek'in öncülüğünde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve proje hazırladıklarını anlatan Dede, "En önemli çalışma, kalenin artık köy tüzel kişiliğinden çıkarılarak Kültür ve Turizm Bakanlığına devri oldu. Buranın restorasyon projesi dosyası, yatırım programına alınması için Bakanlığa sunuldu. Bu, restorasyon için önemli bir adım." dedi.

Restorasyonun tamamlanmasıyla Şeytan Kalesi'nin Karaçay Kanyonu ile değerlendirileceğini belirten Dede, "Burası her türlü aktivite ve etkinliğe müsait bir kanyondur. Dağcılıktan yürüyüş rotalarına, hidroterapiye kadar birçok etkinlik yapılabilir. Birçok açıdan önemli potansiyele sahip. Çaplı ve sistematik hareket etmemiz lazım. Kale şu mevcut hali itibarıyla yılda yaklaşık 60 bin turist ağırlıyor. Kış dahil olmak üzere günlük öyle an oluyor ki 35-40 kişi uğruyor. İnanç turizmi açısından da önemli bir bölge." ifadelerini kullandı.

"Konumu itibarıyla tarihi gelişmelerden büyük ölçüde etkilendi"

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Suat Vural da kalenin konumu ve mimari özellikleri bakımından Urartu kalelerini andırdığını dile getirdi.

Tarih boyunca Şeytan Kalesi'nin birçok akına maruz kaldığını söyleyen Vural, şunları kaydetti:

"Kafkasya ile Anadolu arasında tabii bir güzergah durumundaki Kür Vadisi'nde yer almaktadır. Yukarı Kür boyunun en önemli ve müstahkem kalesidir. Konumu itibarıyla tarihi gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmiştir. Pers, Makedonyalı ve Selevkos istilalarına uğramıştır. Milattan önce 2. yüzyılda bir süre Arakses Krallığı'nın hakimiyetinde kalan Şeytan Kalesi, milattan önce 1. yüzyıldan itibaren Roma İmparatorluğu'na katılmıştır. Milattan sonra 1. yüzyılda Roma hakimiyeti zayıflayınca, Partlar ve daha sonra da Sasanilerin kontrolüne geçen kale, zaman zaman Sasaniler ile Bizanslılar arasında el değiştirmiş. Milattan sonra 359 yılından itibaren Avrupa Hun boylarının akınlarına uğramıştır."

Kaynak: AA

Suat Vural, Karaçay, Ardahan, turist, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ardahan'daki Şeytan Kalesi restorasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Saltık'ın anma törenine katıldı
    12:41 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Saltık'ın anma törenine katıldı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sırasında yaptığı açıklamada, Saltık'ın hocalığını, sazını, sözünü ve derin izler bırakmasını konuştuklarını belirten Özel, Saltık'ın ilk albümünde Filistin'i ve Filistin'le dayanışmayı işlemesini anlamlı bulduklarını ifade etti. Özel, Saltık'ın erken kaybedilmesinin ne kadar büyük bir kayıp olduğunu vurgulayarak, Saltık'ın CHP ailesinin de yeri doldurulamaz bir üyesi olduğunu söyledi. Törenin ardından Özel ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Saltık'ın ailesi mezara karanfil bıraktı.

  • Adıyaman'daki mağaraların tescil çalışmaları başlatıldı
    12:38 Adıyaman'daki mağaraların tescil çalışmaları başlatıldı

    Adıyaman'ın Fırat Nehri kıyısındaki Gümüşkaya köyünde bulunan çok katlı mağaraların tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Neolitik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntıları inceledi. Hazırlanacak rapor, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacak. Alanın doğa turizmi açısından elverişli olduğu belirtilirken, köy muhtarı yerli ve yabancı turistleri mağaraları görmeye davet etti.

  • Kayseri'deki Kadınlar Tarafından Yapılan Vakıf Eserleri
    12:28 Kayseri'deki Kadınlar Tarafından Yapılan Vakıf Eserleri

    Kayseri'de kadınlar tarafından yaptırılan şifahane, medrese, hamam ve cami gibi vakıf eserleri yüzyıllardır insanlığa hizmet veriyor. Gevher Nesibe ve Hunad Hatun tarafından yaptırılan eserler, kentin sosyal hayatına katkı sağlıyor. Gevher Nesibe Şifahanesi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, Hunat Hatun Medresesi hediyelik eşya üretimi yapıyor. Kayseri'deki vakıf eserleri, kültür ve sanatın merkezi haline gelmiştir.

  • Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan Çadırı Açıldı
    12:17 Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan Çadırı Açıldı

    Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konukların ağırlanacağı, birbirinden değerli konuların konuşulacağı ve ilçede bulunan hemşeri derneklerinin stantlarının yer alacağı Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan Çadırı törenle açıldı.

  • Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümünü kutladı
    11:59 Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümünü kutladı

    Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı, Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabulünün 103. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Ayrıca Yazıcı, İstiklal Marşı'nın anlam ve önemini yeni nesillere en iyi şekilde anlatmanın öncelikli görevleri olduğunu vurguladı.

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaleiçi'ni korumak ve geliştirmek için çalışacak
    11:59 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaleiçi'ni korumak ve geliştirmek için çalışacak

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Kaleiçi'nin Antalya'nın en önemli kültürel mirası olduğunu belirterek bu bölgeyi korumak ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


12:29 1 aylık hamile kadını 70 bin TL’ye sattı 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:50 Arda Güler İspanya’da manşetlerde Ancelotti’nin de övgüsünü aldı Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
07:41 Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’zübük’ sözüyle sizi mi kastetti Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti?
12:05 Survivor’dan olay tanıtım Acun Ilıcalı, Poyraz’a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek
12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Ukrayna’nın saldırıları sonrası Putin, donanma şefini görevden aldı Ukrayna'nın saldırıları sonrası Putin, donanma şefini görevden aldı
11:19 Van’da Eşini Bıçaklayan Şahıs Linç Edilmekten Polis Ekipleri Tarafından Kurtarıldı Van'da Eşini Bıçaklayan Şahıs Linç Edilmekten Polis Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
11:19 Sertap Erener, 2024 Eurovision’da yeniden sahne alacak Sertap Erener, 2024 Eurovision'da yeniden sahne alacak
10:56 Bitcoin’de tarihi rekor Bitcoin'de tarihi rekor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 12:41:41. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan'daki Şeytan Kalesi restorasyon için Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement