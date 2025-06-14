Ardahan Kalesi Projesi Onaylandı

Ardahan Kalesi'nin turizmde farkındalık oluşturması amacıyla hazırlanan destinasyon projesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca onaylandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresince DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan "Ardahan Kalesi'nin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi" uygulanmaya değer görüldü.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2025 Yılı Proje teklif çağrısının Soyut ve Somut Kültürel Mirasın Korunması ve Turizme Kazandırılması Programı kapsamındaki projenin, 4 milyon lira bedelle yüzde 75'i DAP İdaresi, yüzde 25'lik kısmı da İl Özel İdaresince onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhalesi yapılan ve 16 Haziran'da sözleşmesi imzalanacak olan proje kapsamında, Ardahan Kalemizin günümüz teknolojisi kullanılarak aydınlatılması, kale içinde restorasyonu yapılacak olan bir yapının, kalenin tarihi dokusuna herhangi bir zarar vermeksizin turist karşılama merkezine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, ilimizdeki tarihi ve kültürel alanlarımız, kalemizin elektronik ortamda tanıtım ve bilgilendirme yapılarak turizmde farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır."