Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor

Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı\'nda ziyaretçilerini bekliyor

Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan tarihi Ardahan Kalesi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kentin sembolü olan kale ve çevresindeki tarihi yapılar bayram öncesi temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla yenilenmiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ardahan Kalesi'ni turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, kaleye olan ilginin her geçen gün arttığını ve bu bayramda yaklaşık 2 bin kişinin ziyaretini beklediklerini belirtmiştir. Ardahan Kalesi'nin çevre düzenlemesi ve temizliği yapılarak bayrama hazır hale getirilmiştir. Ardahan turizmine önemli bir katkı sunacak olan bu çalışmalarla tarihi kale daha geniş kitlelere ulaşacaktır.

09.04.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
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Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan tarihi Ardahan Kalesi, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Kentin sembolü kale ve çevresindeki tarihi yapılarda bayram öncesi temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, tarihi geçmişinin Selçuklulara dayandığı tahmin edilen ve tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi'ni turizme kazandırmak için çalışmaları sürüyor.

Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan kale, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, Ardahan Kalesi'nin kentin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu değerin daha iyi bilinmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Dede, "Ardahan Kalesi'nin ziyareti her geçen gün artıyor. Bu bayramda da bu artışın olacağını öngörüyoruz. Sadece üç gün içinde yaklaşık 2 bin kişinin ziyaretini bekliyoruz." dedi.

Kale içindeki çevre düzenlemesi ile temizliğin yapıldığını ifade eden Dede, "Kale şu an bayrama hazır hale getirildi. Kaleyi görmek isteyenlerin memnun ayrılması için uğraş veriyoruz. Çevre ve düzen bakımında bize gelen tepkiler çok olumlu. Bizim amacımız tarihi kalelerimizi daha çok kitlelere aktarmak. Bu manada Ardahan turizmine önemli katkı sunmuş olacağız." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

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