Ardan Özmenoğlu, 'Mimoza' heykelleri ile Trendyol Sanat'ta - Son Dakika

Trendyol Sanat, Türk çağdaş sanatçı Ardan Özmenoğlu'nun 'Mimoza' adlı limitli edisyon heykellerini, 24 Şubat itibariyle GLOBART işbirliğiyle sanatseverlerle buluşturacak. Trendyol'a özel sadece 50 edisyon üretilen Mimoza isimli mini heykellere Trendyol Sanat üzerinden ulaşılabilecek.

150'den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle buluşturan Trendyol Sanat, her ay işbirliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli veya açık edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Trendyol Sanat'ta, bu ay 24 Şubat itibariyle, GLOBART işbirliğiyle Ardan Özmenoğlu yer alıyor.

Popüler kültüre ait ifade ve imgeleri kendi tarzıyla yorumlayan sanatçı Ardan Özmenoğlu tarafından sadece 50 adet üretilen Mimoza isimli eser, Trendyol Sanat üzerinden satışa çıkıyor. Trendyol Sanat'la sanatın ve sanat eserlerinin daha ulaşılabilir kılındığını ve bu yüzden işbirliğinde yer almaktan mutlu olduğunu dile getiren Ardan Özmenoğlu'nun, 10,5 x 9 x 9 cm boyutlarındaki eseri sanatçı imzalı teslim edilecek.

Trendyol Sanat, zaman ve mekan sınırlarını kaldırıyor.

Trendyol Sanat, zaman ve mekan sınırlarını kaldırarak çağdaş sanatı her an ve herkes için 'ulaşılabilir' kılıyor. Trendyol Sanat'ta resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik olmak üzere yüzlerce esere, Trendyol mobil uygulamasından ve www.trendyol.com/sanat adresinden ulaşılabiliyor.