Ardıç Mahallesi'nde Şenlik Coşkusu - Son Dakika
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Ardıç Mahallesi'nde Şenlik Coşkusu

Ardıç Mahallesi\'nde Şenlik Coşkusu
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Ardıç Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Samsun'un Ayvacık ilçesi Ardıç Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte, mahalle sakinleri ve farklı illerden gelen Ardıçlılar bir araya geldi. Şenlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, vatandaşlar davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi.

Ardıç Mahallesi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen şenlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şenliğe mahallede yaşayan vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Ardıçlılar ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte yerel sanatçılar sahne alırken, davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, küçük yarışmalar da düzenlendi.

Organizasyon Başkanı İsmail Yiğit, etkinliğin Ardıçlıları bir araya getirmek, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Şenliğin 12 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirildiğini belirten Yiğit, "Dileğimiz bizleri bir kılan bu şenliğin her yıl devam ederek bir gelenek haline gelmesidir. Bu şenlik; dostluk, kardeşlik, sevgi, paylaşma, birliktelik, özlem, gurbet ve sıla hasretinin giderildiği, geçmişimiz ile geleceğimizi harmanladığımız bir buluşmadır" dedi.

Ardıçlı olmanın ortak bir değer olduğunu ifade eden Yiğit, "Bugün burada sadece bir şenlik için toplanmadık. Bu topraklarda hasreti dindirmek, gönülleri kavuşturmak için toplandık. Ardıç Mahallesi bizi birbirimize, geçmişimize ve bugünümüze bağlayan en güçlü zemindir" diye konuştu.

Şenlik, gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ardıç Mahallesi'nde Şenlik Coşkusu - Son Dakika

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