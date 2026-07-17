Arıburnu Zafer Anıtı'nın Yeniden İhyası Devam Ediyor - Son Dakika
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Arıburnu Zafer Anıtı'nın Yeniden İhyası Devam Ediyor

Arıburnu Zafer Anıtı\'nın Yeniden İhyası Devam Ediyor
17.07.2026 15:24
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Çanakkale'de yıkılan Arıburnu Zafer Anıtı'nın ihya çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de işgal döneminde müttefik kuvvetler tarafından yıkılan Arıburnu Zafer Anıtı'nın ihya çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valiliği koordinasyonunda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı denetiminde, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı, Eceabat Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen Arıburnu Zafer Anıtı'nı yeniden ihya ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, çalışmaları devam eden Arıburnu Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İşgal döneminde müttefik kuvvetler tarafından yıkıldığı belgelerle ortaya konulan ve bölgenin önemli simge yapılarından biri olan Arıburnu Zafer Anıtı'nın yeniden ihyası ile çevre düzenleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman'a incelemeleri sırasında; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Arıburnu Zafer Anıtı'nın Yeniden İhyası Devam Ediyor - Son Dakika

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