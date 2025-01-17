Arka Sokaklar 700. Bölümünde Şanlıurfa'da Çekildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Arka Sokaklar 700. Bölümünde Şanlıurfa'da Çekildi

Arka Sokaklar 700. Bölümünde Şanlıurfa\'da Çekildi

KANAL D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 700. bölümü için Şanlıurfa'da özel bir bölüm çekti. Tarihi ve kültürel dokusu ile dikkat çeken Şanlıurfa, dizi ekibini en iyi şekilde ağırladı.

17.01.2025 10:42  Güncelleme: 10:43
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KANAL D'nin Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, 700. bölümü için izleyicilerine özel bir bölüm hazırladı. Bu bölüm, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel dokusunda çekildi ve bölge halkının ilgisini topladı.

Çekimlere ev sahipliği yapan Şanlıurfa, dizi ekibini en iyi şekilde ağırladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, dizi oyuncularına ve ekibine yöresel lezzetlerin sunulduğu özel bir yemek organize ederek, Şanlıurfa'nın misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şanlıurfa Belediyesi ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, çekim süreci boyunca gerek izinlerde gerekse prodüksiyonel çalışmalarda önemli destekler sağlayarak dizinin bölgeye olan uyumunu kolaylaştırdı.

TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKU EKRANDA OLACAK

Bu özel bölümde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanları da izleyicilere tanıtılacak. Balıklıgöl'den, şehrin dar sokaklarına, Şanlıurfa'nın birçok güzelliği ekranlara taşınacak.

Arka Sokaklar'ın 700. bölümü, sadece dizinin hayranları için değil, aynı zamanda Şanlıurfa'yı merak edenler için de eşsiz bir deneyim sunacak.

Arka Sokaklar her cuma saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Arka Sokaklar 700. Bölümünde Şanlıurfa'da Çekildi - Son Dakika

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