Arnavutköy Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel El Emeği Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Arnavutköy Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel El Emeği Sergisi

Arnavutköy Belediyesi kurslarında eğitim gören kadınlar, yaptıkları el emeği ürünlerini anneler gününe özel sergide vatandaşların beğenisine sundu. Üreten kadınlara destek olmak amacıyla belediye tarafından düzenlenen sergiye ilgi büyük.

08.05.2024 20:32  Güncelleme: 20:40
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Arnavutköy Belediyesi'nden anneler gününe özel el emeği sergisi

Arnavutköy'de, özenle yaptığı el emekleri sergisi açıldı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi kurslarında eğitim gören kadınlar, yaptıkları el emeği ürünlerini anneler gününe özel sergide vatandaşların beğenisine sundu.

Arnavutköy Belediyesi'nin kurslarında meslek öğrenen kadınlar, üretime geçti. Üreten kadınlara destek olmak amacıyla belediye tarafından Anneler Günü'ne özel "El Emeği Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Bir AVM'nin etkinlik alanındaki sergiye Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan, ilçe meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, el işi ürünlerin zarafeti ve özgünlüğü karşısında büyük bir ilgi gösterdiler.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen el emeği ürünlerin sergilendiği etkinlikte, bu ürünlerin satışı da gerçekleştiriliyor. Arnavutköylü kadınlar, bu tür sergiler aracılığıyla ek gelir elde etme fırsatı buluyorlar.

Kurdele kesimi ile başlayan sergide Başkan Yardımcısı Aygenli, beraberindekilerle stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Beş gün sürecek sergi hakkında konuşan Başkan Yardımcısı Aygenli, "Biz bunu hem hanımlara bir meşguliyet terapisi olması hem de el emeğinin ne demek olduğunu ve sanatı icra etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Hem bu konuda halk eğitimin ciddi bir katkısı var. Bugün burada bunu sergilemek adına bu sergiyi açtık. İnşallah anneler günü ve önümüzde olacak olan güzel günler için güzel bir satış yeri de oldu. Güzel bir sergi, hanımefendileri emeklerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Arnavutköy Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel El Emeği Sergisi - Son Dakika

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