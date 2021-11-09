Arp virtüözü Çağatay Akyol ve sanatçı Serenad Bağcan Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arp sanatçısı, Türkiye'nin tek erkek arp virtüözü Çağatay Akyol ile sanatçı Serenad Bağcan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılında anma konseri verdi.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konserinde, arp sanatçısı Akyol ile Bağcan müzikseverlerle buluştu.

Serenad Bağcan, Atatürk'ü saygıyla ve özlemle andıklarını belirterek, konseri "Atatürk'ün sevdiği şarkılar", "Dinleseydi sevebileceğini düşündükleri şarkılar" ve "Ata'ya özlemi anlatan şarkılar" olarak üçe ayırdıklarını söyledi.

Atatürk'ün de çoğunlukla hüzünlü şarkıları sevdiğini belirten Bağcan, arp gibi sesi güçlü bir enstrümanla bu şarkıları seslendirmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin tek erkek arp virtüözü Çağatay Akyol da Serenad Bağcan ile verdikleri ilk konserlerinde, dünyanın saygı duyduğu lider Atatürk'ü anmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan, " İzmir'in Kavakları", "Fikrimin İnce Gülü", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Selanik Türküsü", "Çalın Davulları", "Yemen Türküsü" seslendirildi.

Dinleyicilerin eşlik ettiği "Çökertme", "Neredesin Sen" ve "İnsan İnsan" şarkıları ve Aşık Mahzuni Şerif'in yazdığı "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" şarkısı ile konser sona erdi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.