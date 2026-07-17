Arsuz'da çinicilik yeniden hayat buldu - Son Dakika
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Arsuz'da çinicilik yeniden hayat buldu

Arsuz\'da çinicilik yeniden hayat buldu
17.07.2026 08:36  Güncelleme: 08:38
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Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki çini kursunu ziyaret ederek geleneksel el sanatları çalışmalarını inceledi ve kursiyerlerle sohbet etti.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Halk Eğitimi Merkezi'nde yürütülen çini kursunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arsuz Belediyesi Karaağaç Kültür Sanat Evi'nde gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Eroğlu, usta öğretici Dilek Gürlek'ten kursun işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı çini eserlerini inceleyen Eroğlu, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Kaymakam Eroğlu, bu alanda verilen eğitimlerin kültürel mirasın korunmasına önemli katkı sunduğunu belirterek usta öğretici Dilek Gürlek ile kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Arsuz'da çinicilik yeniden hayat buldu - Son Dakika

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