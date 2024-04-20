Artvin\'de 29. Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Festivali Başladı

Türkmen Şair ve Filozof Mahtumkulu Firaki Ankara'da Anıldı

Türkmen şair ve filozof Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılı, Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. TÜRKSOY tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Firaki heykelinin açılışı yapıldı, kitap tanıtımı programı düzenlendi ve bir konser gerçekleştirildi. Törenlere Türkmenistan Büyükelçisi, TÜRKSOY Genel Sekreteri ve davetliler katıldı. Firaki'nin Türkmenistan edebiyatındaki önemi vurgulanan konuşmalarda, onun şiirlerinin Türkmen halkının ruhunu yansıttığı ve Türk Dünyası'nın edebi mirasında derin izler bıraktığı belirtildi. Ayrıca, Türk Dünyası Kültür Başkenti Anev ve Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılına özel bir konser düzenlendi.