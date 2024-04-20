Artvin'de 29. Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Artvin'de 29. Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Festivali Başladı

Artvin\'de 29. Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Festivali Başladı

Artvin'de bu yıl 29'uncusu düzenlenen 'Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali'nde 103 boğa güreşiyor. Festivalde 7 farklı kategoride 90 bin lira ödül dağıtılacak.

20.04.2024 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de bu yıl 29'uncusu düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali"nde 103 boğa güreşiyor.

Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübünce, Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada gerçekleştirilen etkinlikte Artvin ve ilçelerinden getirilen boğalar yer alıyor.

Festivalin ilk gününde deste, ayak ve küçük kategorilerinde 42 boğa güreşti.

Deste kategorisinde Şeref Özdemir'e, ayak kategorisinde Bilgehan Demirkıran'a ve küçük orta kategorisinde de Veysel Kurt'a ait boğalar birinci oldu.

"Bizler, yöremizin kültürünü yaşatıyoruz"

Kulüp Başkanı Mevlüt Akıcı, gazetecilere festivale katılımın yoğun, güreşlerin de heyecanlı olduğunu söyledi.

Festivalde 103 boğanın güreştiğini belirten Akıcı, "Yarın da 61 boğa arenada olacak. Boğa sahiplerine başarılar diliyorum. Yılın ilk boğa güreşlerine ev sahipliği yapıyoruz, heyecan dorukta. Bizler, yöremizin kültürünü yaşatıyoruz." dedi.

Yusufeli Kaymakamlığı koordinasyonunda iki gün sürecek festivalde deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı, süper baş ve baş boğa olmak üzere 7 kategoride 90 bin lira ödül dağıtılacak.

Kaynak: AA

Yusufeli, Artvin, Kültür, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Artvin'de 29. Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türk Gölge Tiyatrosu Çin'de Tanıtıldı
    22:18 Türk Gölge Tiyatrosu Çin'de Tanıtıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Çin'de gösteriler, atölye çalışmaları ve sergi düzenledi. Pekin ve Guangcou şehirlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde Karagöz ve Hacivat gösterileri yapıldı. Türk ve Çin gölge oyunu gelenekleri arasındaki benzerlikler ve ortak misyon vurgulandı. Ayrıca figür yapımı atölyesi ve Karagöz ve Hacivat sergisi düzenlendi.

  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Brüksel, Atina ve Köln'de Kutlandı
    21:03 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Brüksel, Atina ve Köln'de Kutlandı

    Türkiye'nin Brüksel ve Atina büyükelçilikleri ile Köln Başkonsolosluğunun düzenlediği etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Brüksel'de Türk çocukları şiirler okudu, türküler seslendirdi ve folklor gösterisi yaptı. Köln'deki kutlamalara binlerce kişi katıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Atina'da ise Türk çocukları aileleriyle birlikte kutlamalara katıldı ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.

  • Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi
    20:53 Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlendi

    Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın geleneksel kostümlü kortej geçişi yapıldı. Karnavalın ziyaretçileri, organizasyonun simgelerinden biri olan korteje katılmak için Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen katılımcılar, izleyicileri selamladı. Korteje, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da katıldı.

  • Fransız yazar Mathias Enard, İstanbul Film Festivali'nde konuştu
    20:38 Fransız yazar Mathias Enard, İstanbul Film Festivali'nde konuştu

    Fransız yazar Mathias Enard, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali 'Köprüde Buluşmalar' etkinliğine katıldı. Elif Refiğ'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Enard İstanbul'un değişimine şahit olduğunu ve Türk filmleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini belirtti. Enard, 2015'te yayımlanan 'Boussole' adlı romanıyla Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.

  • Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında anıldı
    20:33 Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında anıldı

    Müzisyen, besteci ve söz yazarı Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programıyla anıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül ve birçok MESAM üyesi sanatçı, Özdemiroğlu'nun ailesi ve yakınları da anma programına katıldı. Türk pop müziği parçaları ve film müzikleriyle tanınan Özdemiroğlu, 20 Nisan 2016'da 73 yaşında hayatını kaybetmişti.

  • Trabzon'da 3. Tiyatro Festivali Başladı
    19:58 Trabzon'da 3. Tiyatro Festivali Başladı

    Trabzon Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen 3. Tiyatro Festivali, 13 oyunun sahneleneceği bir etkinlikle başladı. Festivalin açılış törenine CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer önemli isimler katıldı. Festivalin üçüncüsü, önceki yıllara göre daha geniş bir katılımla gerçekleşiyor ve 2 Mayıs'ta sona erecek.

  • Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi
    19:29 Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi

    UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Vali Mustafa Yavuz, turizmin önemine vurgu yaparken, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğunu belirtti. Programda ayrıca halk oyunları gösterisi ve resim sergisi de yer aldı.

  • Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında anıldı
    19:09 Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında anıldı

    Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında düzenlenen anma töreniyle saygıyla anıldı. Sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, çocukları ve MESAM üyeleri törene katıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül, Atilla Özdemiroğlu'nun müziğin birçok farklı dalında sayısız hit esere imza attığını belirterek onu saygı ve minnetle andıklarını ifade etti. Özdemiroğlu, özellikle Sezen Aksu'nun pop müziğindeki başarısında önemli bir rol oynamıştı.

  • Basın Konseyi tarafından düzenlenen panelde medyada etik ve etik denetimi konuşuldu
    18:52 Basın Konseyi tarafından düzenlenen panelde medyada etik ve etik denetimi konuşuldu

    Basın Konseyi tarafından Güney Avrupa'da medyaya güven oluşturmak amacıyla düzenlenen panelde, medyada etik değerlerin göz ardı edildiği vurgulandı. Atilla Gökçe, etik kaygıların iyi insanların kaygıları olduğunu belirterek, etik davranmanın önemine dikkat çekti. Medyada etik sorunların gazeteciler, televizyoncular, programcılar, yorumcular ve moderatörler tarafından yaratıldığı ifade edildi.

  • Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen 'Lezzet Treni' turizm gezisi
    18:24 Adana'da 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında düzenlenen 'Lezzet Treni' turizm gezisi

    Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, turizm gezisi için tasarlanan 'Lezzet Treni' ile Adana'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı. Tren, Adana Tren Garı'ndan hareket ederek Pozantı ilçesine ulaştı ve Belemedik Tabiat Parkı'nda kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Davetliler, doğa yürüyüşü yaparken tarihi Varda Köprüsü'nde mola verip hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de katıldı.

  • Türkmen Şair ve Filozof Mahtumkulu Firaki Ankara'da Anıldı
    18:23 Türkmen Şair ve Filozof Mahtumkulu Firaki Ankara'da Anıldı

    Türkmen şair ve filozof Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılı, Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. TÜRKSOY tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Firaki heykelinin açılışı yapıldı, kitap tanıtımı programı düzenlendi ve bir konser gerçekleştirildi. Törenlere Türkmenistan Büyükelçisi, TÜRKSOY Genel Sekreteri ve davetliler katıldı. Firaki'nin Türkmenistan edebiyatındaki önemi vurgulanan konuşmalarda, onun şiirlerinin Türkmen halkının ruhunu yansıttığı ve Türk Dünyası'nın edebi mirasında derin izler bıraktığı belirtildi. Ayrıca, Türk Dünyası Kültür Başkenti Anev ve Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılına özel bir konser düzenlendi.


21:49 ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’un ABD’deki varlıklarının satışını yasaklayan tasarıyı kabul etti ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki varlıklarının satışını yasaklayan tasarıyı kabul etti
20:51 Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Türkiye genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
20:39 İsrailli bakanın Erdoğan’ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye’den sert yanıt İsrailli bakanın Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Türkiye'den sert yanıt
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas lideri Heniyye ile görüşmesine ilişkin İsrailli bakandan hadsiz paylaşım
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
22:12 Silahlı soygun zanlısının “Helal kazanç“ vurgulu paylaşımı ortaya çıktı Silahlı soygun zanlısının "Helal kazanç" vurgulu paylaşımı ortaya çıktı
21:14 İstinye’de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı İstinye'de alışveriş merkezinin otoparkında yangın çıktı
18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
17:28 Görüntüler ortaya çıktı Hatay’da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü Görüntüler ortaya çıktı! Hatay'da intihar eden şahıs yolda yürüyen kişinin üstüne düştü
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 22:38:46. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de 29. Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement