Artvin\'de Geleneksel Müzik Konseri

Artvin'de " İstanbul'dan Artvin'e Sesler ve Renkler Konseri" gerçekleştirildi.

Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneğince Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin şefliğini, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı İbrahim Suat Erbay yaptı.

Uşşak faslıyla başlayan konserde, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne halkın hafızasına kazınmış klasik eserlerin yanı sıra Artvin yöresine ait ezgiler yorumlandı.

Şef Erbay, geçmişten bugüne kadar gelen birbirinden güzel şarkıları seslendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, sahne alan İstanbul TRT Radyosu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının değerli saz üstatlarına ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, günün anısına Erbay'a plaket verdi.