Artvin'de heykeli yapılan şampiyon boğa, 500 bin liraya satılarak tarihe geçti - Son Dakika
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Artvin'de heykeli yapılan şampiyon boğa, 500 bin liraya satılarak tarihe geçti

05.01.2023 10:46

Artvin'de geçtiğimiz yıl Kafkasör Boğa Güreşleri'nde şampiyon olan ve heykelinin yapım çalışmaları devam eden 850 kilogramlık "Vefa" isimli boğa, 500 bin liraya satıldı. Vefa, kentte en yüksek fiyata satılan boğa unvanına sahip oldu.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor.

500 BİN LİRAYA SATILDI

Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda, geçtiğimiz yıl düzenlenen 41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde rakiplerini yenerek başboğa olan 7 yaşındaki 850 kilogramlık 'Vefa' isimli boğa bir başka boğacıya satıldı. Özgür Kamil Koçer ve Hakan Koçer'e ait boğa, 500 bin lira karşılığında, Bursalı işadamı Uğur Yıldız ve Artvinli iş adamı Haluk Koçer'e satıldı.

"GELECEK FESTİVALLERDE YERİMİZİ ALACAĞIZ"

Boğayı satın alan ortaklardan Haluk Koçer yaptığı açıklamada, "Boğa kardeşime aitti. İş adamı Uğur Yıldız'la birlikte 500 bin liraya satın aldık. Bizim için maddi değeri dışında, asıl olan tutku. Asırlardır devam eden boğacılık geleneği bizim yaşam tarzımız. Maliyetler çok fazla, çiftliğimde 18 hayvan var. Yıllık maliyetleri oldukça fazla ama bu bir tutku bunsuz da yapamıyoruz. Vefa'nın yaz boyu bakımları yapıldı, bir haftadır güreşler için hazırlıklara başladık. Kilosu oturduğu zaman Şubat ve Mart aylarında ise idmanlara başlarız. Gelecek festivallerde yerimizi alacağız. Oldukça iddialıyız Vefa artık genç değil deneyimli bir boğa. Kolay kolay güreşlerde pes etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK GİBİ BAKACAKSIN"

Boğa sahiplerinden Zeki Koçer ise (72), "Geçtiğimiz yılın şampiyonu, emeğimizin karşılığını aldık. Çiftliğimizde şampiyon olan boğalarımız oldu ama Vefa'nın şampiyonluğu başka güzel oldu. Kafkasör'de birinci olmak, çok değerli bir şey. Hayvanları sevmedikten sonra bu iş yapılmaz. Seveceksin, bir çocuk gibi bakacaksın. Bana göre değerinin altında satıldı, Vefa, şampiyon boğa bence daha çok değere sahip" dedi.

HEYKELİ YAPILIYOR

Öte yandan Kafkasör Yaylası'ndaki boğa güreşleri arenasının mülkiyetini satın alan Artvin Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilk kez kendi mülkü adı alında festivali organize etti. Bu nedenle festival öncesi başboğa unvanı alan boğanın heykelini yapma kararı alındı. Vefa'nın heykel yapımı devam ederken, tamamlandığında Kafkasör'de yerini alacak.

Kaynak: İHA
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Uğur Yıldız, Artvin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Artvin'de heykeli yapılan şampiyon boğa, 500 bin liraya satılarak tarihe geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de heykeli yapılan şampiyon boğa, 500 bin liraya satılarak tarihe geçti - Son Dakika
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