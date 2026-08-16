Aşık Sümmani Anıldı - Son Dakika
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Aşık Sümmani Anıldı

Aşık Sümmani Anıldı
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Aşık Sümmani, Erzurum'da düzenlenen etkinlikle anılarak aşıklık geleneği yaşatıldı.

Türk aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Sümmani, Erzurum'da düzenlenen "Sümmani Ocağında Ablaktaşı Aşıklar Buluşması" etkinliğiyle anıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Narman Belediyesi ve Bursa'nın Yıldırım İlçe Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği program, Aşık Sümmani'nin memleketi olan Narman ilçesine bağlı Samikale Mahallesi'ndeki Ablaktaşı mevkisinde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Aydın Baruş, Aşık Sümmani'nin anılmasının ve aşıklık geleneğinin yaşatılmasının bir borç olduğunu söyledi.

Sümmani'nin dizelerini de okuyan Baruş, "Erzurum'un dağlarında yankılanan türkülerin, yaylalarında söylenen koşmaların, kahvelerinde ve meclislerinde anlatılan hikayelerin her birinde bu toprakların hafızası vardır. Sümmani'nin sazından yükselen ses de işte bu hafızanın en kıymetli parçalarından biridir. Bu nedenle Sümmani'nin hatırasını yaşatmak yalnızca bir şairin adını anmak değildir. Bir kültürü, bir geleneği, bir gönül terbiyesi anlayışını yaşatmaktır." dedi.

"Aşıklık geleneği Erzurum'un yalnızca bir kültürel mirası değil bugüne bıraktığı bir sorumluluktur"

Baruş, aşıklık geleneğinin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün burada bir araya gelen kıymetli aşıklarımızın, ozanlarımızın ve sanatçılarımızın her birinin bu büyük mirasın temsilcileri olduğuna inanıyorum. Onların sazından dökülen her name geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir köprüdür. ve inanıyorum ki bu köprü genç nesillerimiz tarafından da sahiplenildikçe daha da güçlenecektir. Sümmani'nin bize bıraktığı en meşhur dizeler sazların telinde, dillerin ezberinde yaşamaya devam edecektir. Onun dizelerinde okuduğumuz şey bir şikayet değil, insanoğlunun kaderle, zamanla kendi iç dünyasıyla kurduğu derin hesaplaşmayı da yansıtmaktadır. Sümmani'nin yaşadığı zorlukları sazına ve sözüne dönüştürerek bugüne yani bizlere taşımıştır. Aşıklık geleneği Erzurum'un yalnızca bir kültürel mirası değil bugüne bıraktığı bir sorumluluktur. Sümmani, Emrah, Şenlik, Zülari gibi büyük ustaların yolundan giden her aşık bu ocağın külünün altında hala çok büyük közlerin olduğunun kanıtıdır."

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Yıldırım Belediyesi ve Narman Belediyesinin programın düzenlenmesindeki işbirliğine de dikkati çeken Baruş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Narman Belediye Başkanı Adem Kınalı'nın da konuşma yaptığı program, aşıkların Aşık Sümmani'nin türkülerini seslendirmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, iş insanı Erkan Aydın, ilçe protokol üyeleri, Aşık Sümmani'nin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Erzurum, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aşık Sümmani Anıldı - Son Dakika

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