Âşık Sümmani, memleketi Narman Samikale’de yad edildi - Son Dakika
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Âşık Sümmani, memleketi Narman Samikale’de yad edildi

Âşık Sümmani, memleketi Narman Samikale’de yad edildi
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Türk halk edebiyatının önemli isimlerinden Aşık Sümmani, memleketi Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Samikale Mahallesi Ablak Taşı mevkisinde düzenlenen programla anıldı. Etkinlikte halk ozanları Sümmani Baba'nın eserlerini ve türkülerini seslendirdi, açılış konuşmasını torunu Hüseyin Sümmanioğlu yaptı.

Türk halk edebiyatı ve Anadolu aşıklık gelebeğinin önemli isimlerinden Aşık Sümmani, memleketi Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Samikale Mahallesi'ndeki Ablak Taşı mevkisinde düzenlenen programla anıldı.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen Aşık Sümmani Baba'yı Anma Programı, halk ozanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, Aşık Sümmani'nin şiirleri ve eserleri seslendirilirken, halk ozanlarının birbirinden güzel Sümmani Baba türküleri katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Programın açılış konuşmasını Aşık Sümmani Baba'nın torunu Hüseyin Sümmanioğlu yaptı. Samikale Mahallesi adına konuşma gerçekleştiren Dr. Erkan Aydın ise Sümmani Baba'nın Türk halk kültürü ve aşıklık geleneğindeki önemine değindi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol konuşmalarına geçildi. Daha sonra sahne alan 14 halk ozanı, Sümmani Baba'nın eserlerini ve türkülerini seslendirdi. Ablak Taşı'nın doğal atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, Sümmani Baba'nın sanatını ve mirasını yaşatan ozanların eserleri eşliğinde güzel bir gün geçirdi.

Anma etkinliklerine Vali Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok ve Memet Emin Öz, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, Adalet Komisyon Başkanı Cüneyt Kazdal, Azerbaycan Din Ataşesi Selami Aydın, eski AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Bursa Erzurum Dernekler Federasyon Başkanı Savaş Albayrak'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Program halk ozanlarının seslendirdiği eserlerle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Âşık Sümmani, memleketi Narman Samikale’de yad edildi - Son Dakika

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