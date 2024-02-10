Asırlık Gelenek: Unutulan Adana Kilimleri Yeniden Dokunuyor

Kültür Sanat

Asırlık gelenek gelecek için ilmek ilmek işleniyor

Unutulan Adana kilimleri tezgahlar da yeniden dokunuyor

ADANA - Kuzey Adana'nın bir zamanlar en değerli el dokuması kilimler yeniden kadınların elinde ilmek ilmek işleniyor. Eskiden her evde üretilen şimdi unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatı olan el dokuması Adana kilimleri yeniden dokuma tezgahlarında yerini aldı.

Bölgede özellikle Bahçecik kilimi olarak birçok ilden eskiden kapış kapış alınan el yapımı kilimler şimdi yeniden bölgenin en değerlisi olmak için üretiliyor. Makamlara duvar halısı olarak hazırlanan hediyelik kilimleri kursiyerler yakınlarına hediye olarak da dokurken üretime kazandırılarak yeniden bölge ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.

Kozan'da Hayat Boyu Öğrenme Merkezinde dokuma eğitmeni Hatice Ünsal, "Adana'nın özellikle Toroslar bölgesinde geçmişte her evde dokunan el yapımı kilimlerini yeniden üretime kazandırmak için çalışıyoruz. Önceden ağaç dokuma tezgahlarında dokunurdu. Bölgede her ev hanımı yaparken bu asırlık gelenek unutulmaması nesillere aktarılması için yeniden üretiyoruz ve kursiyerlerimize öğretiyoruz. Bu kilim özelliği tek tek ilmek ilmek işleniyor. 12 kursiyerimiz var öğrencilerimiz genelde kendilerine dokuyor ama amacımız bu değerli sanatı el emeğini dünyaya tanıtmak" dedi.

Kursiyer Fatma Ataş, çocukluğundan beri bu sanatı yaptığını belirterek, "Atalarımızdan emanet bir el sanatı ve ben hacdan gelen arkadaşlarıma yeni gelinlerimize ev hediyesi olarak veriyorum. Bu sanatın geleceğe aktarılması bizleri mutlu ediyor "diye konuştu.

Sevim İlhan da bu kilim dokumanın atalarından miras olduğunu söyleyerek, "Bu Bahçecik kilimi çok değerli Kayseri'den gelip satın alırlardı. Köylerden Adana merkeze gidince yapan pek kalmadı" dedi.

Firdevs Yağbasan unutulan mesleklerin yeniden gün yüzüne çıktığı ifade ederek, "Kök boyalarla bu kilimin hazırlanması değerli yapıyor. Bu sanatın gelecek nesillere aktarılması önemli. Bahçecik kilimi çok değerli yün kilimler artık çok değerli" diye konuştu.