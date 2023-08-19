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ASLAN: HÜRKUŞ KAYIP ELMAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayra Özdemir

Elif Gizem Aykul

Nusret Çetinel

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi, Hakan Bol'un yönetmenliğini yaptığı 2021 çıkışlı animasyon filmdir. Filmin ilk gösterimi 10 Mart 2020'de olmuştur.