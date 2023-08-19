Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas Filmi - Son Dakika

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas Filmi

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas Filmi
Son Güncelleme: 19.08.2023 20:34

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hakan Bol'un yönetmenliğini yaptığı bu animasyon filmi, 10 Mart 2020'de ilk gösterimini yapmıştır. Filmin konusu, Kayra Özdemir, Elif Gizem Aykul ve Nusret Çetinel'in başrollerini paylaştığı bir macerayı anlatmaktadır.

İzleyenleri ekrana bağlayan Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmini izleyecek olanların merak ettiği Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas konusu nedir, Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas oyuncuları kimler ve Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas özeti gibi konuları inceliyoruz.

ASLAN: HÜRKUŞ KAYIP ELMAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayra Özdemir

Elif Gizem Aykul

Nusret Çetinel

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas filmi, Hakan Bol'un yönetmenliğini yaptığı 2021 çıkışlı animasyon filmdir. Filmin ilk gösterimi 10 Mart 2020'de olmuştur.

Sinema, Kültür Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas Filmi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas Filmi - Son Dakika
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