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Ata'mın Sözleri Fırçamın İzleri Sergisi Başkentlilerle Buluştu - Son Dakika
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Ata'mın Sözleri Fırçamın İzleri Sergisi Başkentlilerle Buluştu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlar için söylediği sözlerden ilham alınarak hazırlanan 'Ata'mın Sözleri Fırçamın İzleri' sergisi, başkentlilerle buluştu. Sergide, Nazende Yücel'in yağlı boyayla hazırladığı 13 eser yer alıyor ve kadın figürlerinden oluşuyor. Sergi, 12 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ata\'mın Sözleri Fırçamın İzleri Sergisi Başkentlilerle Buluştu
28.12.2023 - 17:02,  Güncelleme: 17:04
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlar için söylediği sözlerden ilham alınarak hazırlanan "Ata'mın Sözleri Fırçamın İzleri" sergisi, başkentlilerle buluştu.

Etimesgut'taki Türk Tarih Müzesi'nde, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında açılan sergide, Nazende Yücel'in yağlı boyayla hazırladığı 13 eser yer alıyor.

Yücel'in, kadınların toplumsal rolü, modernizm ve geçmişle bağlantı gibi konuları vurgulayarak izleyicilere düşündürücü bir sergi deneyimi sunma temasıyla oluşturduğu serginin tamamı, kadın figürlerinden oluşuyor.

Atatürk'ün kadınlara yönelik sözlerini kendi tarzıyla yorumlayan Yücel'in sergisi, 12 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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