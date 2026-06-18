Bursa Yusufeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ATA Türk Müziği Korosu konser düzenledi.
Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Salih Berkmen yönetti. Programda Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan özel bir repertuvara yer verildi.
Konserde seslendirilen "Atabarı" türküsüne Bursalı müzikseverler coşkuyla eşlik etti.
Konserin sonunda şef ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › ATA Türk Müziği Korosu'ndan Coşkulu Konser - Son Dakika
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