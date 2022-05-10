Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü - Son Dakika
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Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü

10.05.2022 17:40

Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü Yalova Belediyesi tarafından açılan "K-ART-10 Her Şey Kartondan" adlı sergide, 10 engelli bireyin atık karton ve kağıtlardan yaptığı sanat çalışmaları beğeniye sunuldu.

Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü

YALOVA - Yalova Belediyesi tarafından açılan "K-ART-10 Her Şey Kartondan" adlı sergide, 10 engelli bireyin atık karton ve kağıtlardan yaptığı sanat çalışmaları beğeniye sunuldu.

Yalova Belediyesi Engelsiz Kafe için alınan malzemelerin kartonları atılmayarak geri dönüşüm yerine bu kez ileri dönüşüm yapılarak sanat için değerlendirildi. Bu çerçevede hazırlanan sanat çalışmaları Yalova Belediyesi tarafından Engelliler Haftası nedeniyle beğeniye sunuldu. Engelliler Haftası süresince, 10-16 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak serginin hazırlıkları ise 2 ay sürdü. Ressam Ayşegül Arat ile çalışan engelliler, quilling (kağıt bükme), kirigami (kağıt kesme), origami (kağıt katlama) ve kağıt hamurundan heykel sanatlarıyla çalışmalarını gerçekleştirildi.

Engelsiz Kafe'de görücüye çıkan eserlerin sergi açılışını Vali Muammer Erol, Başkan Vekili Nusret Karaalioğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali gerçekleştirdi. Ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Engelsiz Kafe Özel Gereksinimli Bireyler Koordinatörü Emel Çakar, tüm Yalovalıları sergiye beklediklerini belirterek, "Kafemize gelen ürünlerin kartonlarını atmadık ve bunları sanata dönüştürerek sergi yaptık. Sergimizin adı K-ART-10. K harfi çalışmaların kağıtlardan oluştuğu için. Art da İngilizcede sanat anlamına geliyor ve 10 kişiyiz. Böylelikle sergimizin okunuşu da karton oldu" diye konuştu.

Ressam Ayşegül Arat ise sergide turna kuşunu tema aldıklarını dile getirerek, "Bereketi simge etsin istedik. Geri dönüşüm diye biliyorlar ama biz aslında kağıtları ileri dönüştürdük. Geri dönüşüm kağıttan kağıt yapmaktır. Metalden metal. Burada 'upcycle' dediğimiz farklı bir geri dönüşüm yapıldı. Sanatın terapi gücüyle hem özel bireylerimiz hem kendimiz eğlendik, coştuk ve güzellikleri yapmaya çalıştık. Dilerim ziyaretçiler de aynı keyfi alırlar. Farklı deneyimleri sunabileceğimiz atölyelerimiz de olacak. Herkes bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan sergi açılışı öncesinde engellilerin karşılaştıkları zorlukları anlatmak adına engelli olmayan bireyler tarafından engelli yolunda etkinlik yapıldı.

Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü
Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü
Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü
Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü

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Engelliler Haftası, Yalova Belediyesi, geri dönüşüm, Engelli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Atık kartonlar engellilerin elinde sanata dönüştü - Son Dakika


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