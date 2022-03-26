Atlı kızaklar bu kez yiyecek bulamayan yaban hayvanları için mesai yaptı - Son Dakika

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Ardahan ve Kars sınırında bulunan yüzeyi kar ve buzla kaplı Çıldır Gölü çevresinde aç kalan yaban hayvanları için atlı kızaklarla yemleme çalışması yapıldı.

Kışın "Eskimo" usulü balık avcılığı ve atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, ilkbaharda da etkili olan soğuk hava nedeniyle halen buz tabakası bulunuyor.

Yaban hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler çalışma başlattı.

Turistlerin gezinti yaptığı atlı kızakları bu kez yaban hayvanları için kullanan ekipler, yulaf, buğday, arpa, yonca ve köpek mamalarını Çıldır Gölü ve çevresindeki belirli noktalara bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün önemli bir değer olduğunu söyledi.

Martıların gelişini haber alır almaz hemen çalışma başlattıklarını ifade eden Gün, şöyle konuştu:

"Bölge olarak bu sezonda hedefimiz 211 ton yemleme çalışması yapmaktı ancak biz bu hedefi aştık. Şu an 230 ton yemleme çalışması yaptık. Bugün de Ardahan'daki bir çalışmamıza katıldık. Burada martılar başta olmak üzere diğer hayvanlar için de Akçakale bölgesine yaklaşık 300 kilogram farklı yemler bıraktık. Çalışmamızda yulaf, buğday, arpa, yonca ve köpek maması benzeri yemleri doğaya bırakıyoruz."

Gün, gönüllülerin de bölgede yemlemeye destek olduğunu belirterek, "Çıldır Gölü'nün korunması için bize düşeni fazlasıyla yapmak istiyoruz. Bugün soğuk ve şiddetli rüzgara rağmen bize yardımcı olan vatandaşlar ve ekibimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.