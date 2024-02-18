Ayasofya Camii'nin ziyaret katına giren ilk kedi turistlerin yeni Gli'si oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayasofya Camii'nin ziyaret katına giren ilk kedi turistlerin yeni Gli'si oldu

Ayasofya Camii\'nin ziyaret katına giren ilk kedi turistlerin yeni Gli\'si oldu

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeni açılan ziyaret katına giren kedi, 2020 yılında vefat eden meşhur Gli'ye benzetildi. Ayasofya Camii'nin yeni Gli'si, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Ziyaretçilerin sevmeden geçemediği kedi, yoğun ilgi gördü ve fotoğraf çektirildi. Kedinin memnun halleri ise görenleri gülümsetti.

18.02.2024 22:46
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Ayasofya Camii'nin ziyaret katına giren ilk kedi turistlerin yeni Gli'si oldu

İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeni açılan ziyaret katına giren kedi, 2020 yılında vefat eden meşhur Gli'ye benzetildi. Ayasofya Camii'nin yeni Gli'si, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadethane ve ziyaret katı olarak ikiye ayrılmıştı. Ziyaret katına giren ilk kedi, Ayasofya Camii'nin 2020 yılında vefat eden meşhur Gli'ye benzetildi. Ziyaretçilerin sevmeden geçemediği kedi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Kedi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyaret katına gelenler kediyi sevmek için sıraya girdi ardından onunla fotoğraf çektirdi. Kedinin halinden memnun halleri ise görenleri gülümsetti.

Kaynak: İHA

kedi, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayasofya Camii'nin ziyaret katına giren ilk kedi turistlerin yeni Gli'si oldu - Son Dakika

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