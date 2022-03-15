Ayça Bingöl'ün 'Ben Anadolu' oyunu İstanbul Kültür Üniversitesi'nde sahnelenecek - Son Dakika

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, Yıldız Kenter'in eşsiz performansı ile özdeşleşmiş "Ben Anadolu" oyunuyla Ayça Bingöl'ü ağırlıyor. Dünya Kadınlar Günü kapsamında programda yer alan oyun, 17 Mart Perşembe akşamı saat 19.00'da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.

Yönetmenliğini Görkem Yeltan'ın, müziklerini Baba Zula'nın yaptığı oyun, Kenter'in öğrencisi Ayça Bingöl'ün yorumuyla İstanbul Kültür Üniversitesi sahnesinde izleyenlerini bekliyor.

OYUNUN KONUSU

"Ben Anadolu", Kibele'den Theodora'ya, Eftelya'dan Hürrem'e uzanan bir kadınlar geçidi. Tanrıçalar, sultanlar, mitolojik karakterler, köylüler, tüccarlar, terziler... Gülgör Dilmen'in yazdığı oyunda Ayça Bingöl, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık etmiş 16 farklı kadın karaktere vücut veriyor. Doğuran, üreten, acı çeken, kazanan, neşelenen, esir doğan, aşık olan, seçime zorlanan, haykıran, hayal kırıklığına uğrayan fakat her seferinde hayata tutunmaya devam eden kadınlar bunlar.