Aydilge, Samsun\'da Yağmur Altında Konser Verdi

Şarkıcı Aydilge, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun'da konser verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince Batıpark'ta organize edilen konserde Aydilge, sevilen şarkılarını sağanak altında söyledi.

Aydilge, yağış nedeniyle konserin geç başladığını belirterek, gecikmeden dolayı özür diledi.

Samsunlular ise yağmura rağmen Aydilge'ye şarkılarında eşlik etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yunus Cebeci, Aydilge'ye çiçek vererek, şehrin simgelerinden Onur Anıtı'nın biblosu ve Samsunspor forması hediye etti.