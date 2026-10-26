Aydın Büyükşehir Belediyesi 6. Aydınfest'i olumsuz hava şartları nedeniyle erteledi - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi 6. Aydınfest'i olumsuz hava şartları nedeniyle erteledi

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Aydın Büyükşehir Belediyesi 6. Aydınfest\'i olumsuz hava şartları nedeniyle erteledi
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenecek Aydınfest Gençlik Festivali, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Daha önce Color Party etkinliği iptal edilmişti; belediyenin yeni duyurusuyla festivalin tamamı ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan ve bugün başlaması planlanan Aydınfest Gençlik Festivali, olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenecek olan Aydınfest Gençlik Festivali programında değişiklik yaşandı. Daha önce festival kapsamında yapılması planlanan Color Party etkinliğinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyurulurken, yeni açıklamayla festivalin tamamen ertelendiği bildirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan duyuruda "Bugün başlayacak olan Aydınfest Gençlik Festivali etkinliklerimiz olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
Aydın Büyükşehir BelediyesiKültür SanatGüncelSon Dakika

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