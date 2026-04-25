Aydın Büyükşehir\'den çocuklara üç gün süren etkinlik

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar 3 gün boyunca bayram sevincini yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Park Fuar Aydın'da gerçekleştirilen etkinlikler üç gün sürdü. Etkinliklere aileleriyle birlikte katılan çocuklar, eğitici ve gelişimlerine katkı sağlayan aktivitelerle buluştu. Etkinlik alanında kurulan oyun ve atölyelerde çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen birçok aktivite yer aldı. İnteraktif spor etkinlikleri, atölyeler, beceri geliştiren oyun alanları ve sahne gösterileri çocukların yoğun ilgisini gördü. Düzenlenen etkinliklerle çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı yakaladı. Program kapsamında çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapıldı. Etkinlik alanı, üç gün boyunca yoğun katılıma sahne oldu. Etkinliklere katılan çocuklar ve aileleri memnuniyetlerini dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN