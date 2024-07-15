Aydın'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında sergi açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aydın'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında sergi açıldı

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda 21 fotoğraftan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Aydın Valisi, Garnizon Komutanı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili, ADÜ Rektörü ve diğer protokol üyeleri sergiyi gezdi. Sergi, gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

15.07.2024 16:31
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Aydın'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Aydın Valiliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesince (ADÜ) Atatürk Kent Meydanı'nda 21 fotoğraftan oluşan serginin açılışı yapıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yiğit Menderes, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri sergiyi gezdi.

Protokol üyeleri, AA foto muhabiri ve muhabirlerinin çektiği fotoğraf karelerini tek tek inceledi.

Sergi gün boyunca açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aydın'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında sergi açıldı - Son Dakika

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