Aydın'ın Söke ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aydın'ın Söke ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi

Aydın\'ın Söke ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi

Bağarası Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından Çalışlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 120 deve yer aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da güreşleri izledi.

25.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:15
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Aydın'ın Söke ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.

Bağarası Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından Çalışlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 120 deve yer aldı.

Güreşleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da izledi.

Kaynak: AA

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