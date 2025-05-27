Aydın'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında, Germencik Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.
Germencik Halk Eğitim Merkezi düzenlenen etkinliğin açılışı Kaymakam Sultan Doğru ve Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından yapıldı.
Sergide, yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları, dikiş-nakış, giyim, geri dönüşüm ürünleri, yemek ve müzik çalışmalarından örnekler yer aldı.
Açılışta kursiyerler müzik dinletisi sundu.
Protokol üyeleri, sergi alanını gezerek kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ürünleri inceledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Aydın'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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